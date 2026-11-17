Archivo - Vista de San Vicente de la Barquera - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez localidades cántabras han superado los 21 grados centígrados esta madrugada y dos de ellas, Treto (Bárcena de Ciero) y San Vicente de la Barquera, han marcado registros entre los diez máximos del país, según información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, en Treto se han anotado 23,8 grados --el sexto más elevado de España-- y en San Vicente 23,7.

El resto de temperaturas máximas en Cantabria esta madrugada se han producido en Sierrapando (Torrelavega) y San Felices de Buelna, con 22,2 grados; en Castro Urdiales, con 22; en Ramales de la Victoria y Tama (Cillorigo de Liébana) con 21,7; en el aeropuerto de Santander y Santillana del Mar, con 21,6, y en Santander, con 21,2.

Respecto a las rachas de viento, el mirador del Cable, en ámbito cántabro del Parque Nacional de Picos de Europa, ha anotado la máxima del país, 132 kilómetros por hora, y San Roque de Riomiera la séptima, con 112.

En Ramales de la Victoria se han alcanzado los 102 y en Coriscao, en Picos de Europa, los 100. Por su parte, en el aeropuerto de Santander se han registrado rachas de 74 kilómetros por hora y en Santander de 74.