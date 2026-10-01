Cantabria permitirá que se celebren ferias con ganado bovino a partir del 1 de noviembre

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SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha decidido dar un paso más en la desescalada de las medidas de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y permitirá que se celebren ferias con participación de ganado bovino a partir del 1 de noviembre, si no hay ningún cambio durante este mes de octubre.

No obstante, hasta el 31 de diciembre se mantendrán el resto de medidas de seguridad establecidas, entre las que se que se impide la entrada de animales de otras comunidades mayores de un año en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega y el periodo de cuarentena de 28 días para aquellos que procedan de fuera de la comunidad.

Así lo ha anunciado la titular del área, María Jesús Susinos, este viernes en rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez.

Según ha explicado Susinos, esta decisión se ha adoptado en base a que la alerta sanitaria de esta enfermedad se encuentra en la última fase, ante la ausencia de casos positivos en España desde el pasado 3 de marzo y debido a que el insecto transmisor de la enfermedad deja de tener mayor presencia en el territorio.

Esto se une al fin del proceso de vacunación en las zonas perivacunales y que el Ministerio ha fijado el 31 de diciembre como fecha de inicio del periodo de recuperación del territorio oficialmente indemne de dermatosis nodular contagiosa, además de la garantía de "poder contar con vacunas suficientes" en caso de que se diera un caso positivo en Cantabria.