Cantabria permitirá a partir del día 5 el movimiento de ganado pero mantiene la suspensión de ferias hasta el 31

Cantabria permitirá a partir de este viernes, 5 de diciembre, el movimiento de ganado, tanto dentro del territorio como fuera, si bien mantendrá hasta el día 31 la suspensión de todas las ferias, concursos, subastas, romerías y mercados, y cualquier evento o concentración externa; y en el Mercado Nacional de Ganados todavía no podrán entrar animales de más de un año de fuera de región.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, que ha señalado que con estas nuevas medidas sobre la Dermatosis Nodular Contagiosa, que serán publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el próximo jueves, día 4, la región "recupera prácticamente la normalidad".

Según ha explicado, todos los animales de especies sensibles a la dermatosis nodular contagiosa que procedan de explotaciones localizadas fuera de Cantabria, independientemente del motivo del traslado, su origen y destino, deberán ser sometidas a una vigilancia veterinaria oficial por un periodo de cuarentena, con una duración mínima de 21 días naturales.

No se aplicará este periodo de cuarentena si el destino es a matadero, el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega y a centros de concentración autorizados para animales menores de un año. Y tampoco se va a aplicar la cuarentena de los 21 días es si el destino son operadores comerciales con encerraderos para animales menores de un año.

Estas operaciones se pueden realizar directamente entre particulares, siempre y cuando el transporte cumpla "escrupulosamente" con las tareas de desinfección, desinsectación y de limpieza establecidas.

40 DÍAS SIN POSITIVOS EN CATALUÑA Y PRESENCIA DE VACUNAS

Susinos ha indicado que estas nuevas medidas sobre la Dermatosis Nodular Contagiosa se han adoptado tras la "contención" del virus en Cataluña, donde no ha aparecido ningún otro positivo desde hace 40 días y donde, además, el porcentaje de vacunación en las zonas afectadas ha aumentado hasta el 91% en las granjas de leche y "de manera importante" en las zonas perimetrales de Aragón y Lérida, según los últimos datos del Ministerio.

Se trata de una zona de "vital importancia" ya que supone "un cordón de protección vacunal" para evitar la diseminación de la enfermedad al resto de España, ha apuntado.

Asimismo, desde este lunes, 1 de diciembre, se considera a Cantabria región estacionalmente libre de vectores. Y se ha tenido en cuenta la presencia de vacunas en el Banco de Vacunas de Madrid, a las que la región podría optar en el caso de que tuviera un positivo.

"FLEXIBILIZAMOS MEDIDAS PERO NO BAJAMOS LA GUARDIA"

La consejera ha asegurado que las medidas adoptadas hasta el momento para hacer frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa, tanto en Cantabria como en las demás comunidades autónomas, están "dando sus frutos", por lo que se "podemos seguir avanzando en el proceso de flexibilización de las medidas restrictivas, acercándonos a la normalidad en el desarrollo de las actividades ganaderas".

No obstante, Susinos ha subrayado que se trata de enfermedades emergentes y no se puede "bajar la guardia" porque "en cualquier momento puede aparecer un brote en cualquier parte del país y volver a activar todas las alarmas".

Por ello, ha insistido en la importancia de las medidas de bioseguridad. "Tiene que quedar instaurado en nuestro proceder diario y habitual, en nuestras rutinas, los programas de limpieza y desinfección", ha manifestado.

Finalmente, ha agradecido "la respuesta y la responsabilidad" de los ganaderos en el cumplimiento de las medidas restrictivas y, a veces, "incómodas", pero "muy necesarias" por las "graves consecuencias" que conllevaría la llegada de las enfermedades a la región.