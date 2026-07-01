Cantabria pide en Bruselas mantener la financiación del Fondo Europeo Marítimo y rechaza la bajada del 67%

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en el Pleno del Comité de las Regiones. - GOBIERNO DE CANTABRIA

BRUSELAS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha reclamado hoy en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, celebrado en Bruselas, el mantenimiento de la financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), al considerar que los recortes planteados por la Comisión Europea, del 67%, supondrían "un grave perjuicio" para comunidades costeras como Cantabria.

Durante el debate con el comisario europeo de Pesca y Asuntos Marítimos, Urrutia ha trasladado la preocupación del Ejecutivo cántabro por la propuesta de reducción de los fondos destinados al sector pesquero y ha defendido la continuidad del FEMPA como instrumento específico de apoyo a las regiones costeras.

"En Cantabria, nuestro sector pesquero no es solo una actividad económica; es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y del tejido social de nuestra comunidad", ha señalado en una nota de prensa.

En este sentido, ha reivindicado que el FEMPA mantenga su autonomía y una dotación económica equivalente "como mínimo" a los actuales 6.000 millones de euros, evitando su integración en un modelo multifondo que, a su juicio, "finiquitaría el respaldo a un sector estratégico" como es la pesca.

Además, ha mostrado el rechazo "firme" del Gobierno de Cantabria a la reducción del de los recursos prevista en la propuesta comunitaria. "Nos oponemos firmemente a los recortes planteados. Es inaceptable la reducción propuesta del 67% en los fondos de pesca; hacerlo pone en peligro seriamente las inversiones y el futuro del sector y dejarlo en manos de los Estados miembros es hacernos el harakiri", ha advertido.

DÍA MARÍTIMO EUROPEO

Por otro lado, ha invitado al comisario europeo a visitar Cantabria con motivo del Día Marítimo Europeo (DME), que se celebrará en Santander en mayo de 2027.

En esta línea, ha explicado que la región trabaja para convertir esta cita en "un gran evento europeo del mar, de las regiones costeras y de la economía azul", para dar visibilidad a las actividades marítimas, promover la protección del medio ambiente marino y poner en valor el papel del mar en el desarrollo económico europeo.

"Estaremos encantados de recibirle en Cantabria y de mostrarle cómo el mar y todo lo que le rodea sigue siendo un motor de desarrollo, innovación, sostenibilidad y oportunidades para Europa", le ha dicho al comisario en el pleno de esta tarde.

El Gobierno de Cantabria ha constituido ya el grupo de trabajo encargado de la organización del DME. Formado por responsables de distintas direcciones generales del Gobierno cántabro, definirá, en coordinación con las instituciones europeas, el tema central, las sedes previstas y la propuesta de actividades.

Este proceso se realizará en colaboración con los principales actores del sector marítimo cántabro, desde el mundo empresarial y científico hasta los puertos, las universidades o las organizaciones sociales.

Igualmente, la consejera de Presidencia ha mantenido un encuentro con miembros de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG MARE) para abordar los preparativos del encuentro.