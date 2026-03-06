Cantabria pide un grupo de trabajo y financiación para abordar bajada de ratios y retirar el anteproyecto hasta entonces

Saludo entre el consejero de Educación, Sergio Silva, y la ministra, Milagros Tolón, en la Sectorial - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha solicitado la creación de un grupo de trabajo y financiación adecuada para abordar una bajada de ratio "progresiva y planificada" y retirar el anteproyecto de Ley de Docencia hasta entonces, en el marco de la Conferencia Sectorial que ha presidido la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón.

Al inicio del encuentro se mantuvo un minuto de silencio, a petición del consejero de Cantabria, por el fallecimiento de seis estudiantes en el suceso de El Bocal, en Santander, para, posteriormente, pasar a abordar los puntos del orden del día de la reunión que se han centrado en el debate sobre la mejora de las condiciones de desempeño de la docencia recogidas en el anteproyecto de ley.

Según ha informado el Gobierno, en el encuentro, Silva se ha mostrado a favor de una bajada de ratio "progresiva y planificada" y de la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado.

También ha señalado que comunidades autónomas como Cantabria ya están inmersas en planes propios para la bajada de la ratio y la organización del horario del profesorado, "partiendo de una planificación rigurosa".

En este sentido, Silva ha explicado que Cantabria ya ha aplicado la bajada de ratio a 20 alumnos por aula en 2° y 3 de Primaria y "llevamos dos años tratando de llegar a un acuerdo con los sindicatos, que alcance toda la enseñanza Primaria y Secundaria".

Por otra parte, ha censurado que el Gobierno de España viene gestionando sus políticas educativas en los últimos años de manera "unidireccional, sin diálogo y sin la búsqueda real de consensos con las comunidades autónomas", que son las que tienen las competencias educativas.

Y en esa línea, ha hecho hincapié en que el último anteproyecto de Ley "ahonda en esa línea de imposición, con una alarmante falta de lealtad institucional".

Por ese motivo y compartiendo, que la bajada de ratio es una medida "positiva", Cantabria, en línea con la mayoría de comunidades autónomas, ha solicitado la retirada del anteproyecto de ley hasta la constitución de un grupo de trabajo para debatir el contenido del mismo.

A este respecto, ha manifestado que esta normativa "llega sin diálogo" y no aborda un eje fundamental como es la financiación y que, además, "no tiene en cuenta las realidades diversas" de cada territorio

A su juicio la Ley tiene un calendario de aplicación "alejado de la realidad, con total desconocimiento de la situación de los centros educativos y las diferencias entre CCAA", y ha remarcado que "no se ha debatido donde corresponde", que es la Conferencia Sectorial, que ha sido "desarticulada como espacio de debate real".

Tal y como han manifestado las comunidades, la Comisión General de Educación ya puso en evidencia que ninguna autonomía, con gobiernos de distinto signo político, se posicionó a favor de esta normativa en los términos actuales.

Por todo ello, han pedido a la ministra que abra una "nueva etapa marcada por el diálogo como eje esencial", solicitando la puesta en marcha un grupo de trabajo para debatir sobre la ratio y el horario del profesorado con las CCAA, que ponga sobre la mesa la financiación necesaria y acordando un calendario de aplicación "realista que respete la diversidad territorial y las competencias autonómicas en educación".