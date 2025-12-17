Cantabria pide a Interior un fondo para crisis emergentes y simplificar la contratación ante necesidades críticas

La consejera Urrutia participa por vía telemática en el Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Cantabria (PP) ha solicitado al Ministerio de Interior (PSOE) la creación de un fondo de contingencias específico para responder a los desafíos, amenazas y crisis emergentes, así como la revisión de la normativa de contratación pública para hacerla "más directa y flexible" cuando se trate de necesidades críticas de la población.

Así lo ha expresado este miércoles la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, durante su intervención en el Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, que se ha celebrado de forma telemática bajo la presidencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Urrutia ha explicado que ambas peticiones sobre el fondo de contingencia y la simplificación administrativa en este ámbito se incluyen también en el dictamen aprobado por unanimidad por las regiones y ciudades europeas impulsado por Cantabria sobre la Estrategia de Preparación de Europa en relación a la gestión de las crisis, y ha solicitado al Gobierno de España que se sume a estos planteamientos y los traslade a las instituciones europeas.

En su opinión, es "indispensable" que los instrumentos de planeamiento ante una emergencia cuenten "con recursos suficientes y de mecanismos más simplificados para ofrecer una respuesta más rápida a la población".

Por otro lado, la consejera de Presidencia ha detallado que Cantabria y otras once comunidades autónomas se han abstenido ante la "voluntad" del Gobierno de España de crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, debido a "la falta de información" sobre la iniciativa y sobre la estructura del nuevo organismo autónomo, que asumirá las funciones de la actual Dirección General de Protección Civil y Emergencias de la Administración del Estado.

Según la titular de Presidencia, "no conocemos" el papel que van a tener el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) o las unidades de protección civil de las Delegaciones de Gobierno en las distintas comunidades o el propio papel de las autonomías con este cambio estructural del Ministerio.

"Nosotros ya participamos del Sistema Nacional de Protección Civil y no sé en qué cambiaría, no sabemos muchas cosas, es todo incertidumbre", ha lamentado Urrutia ante el ministro, quien también ha puesto de manifiesto la "soledad" de las comunidades y "los problemas de coordinación" en la gestión de emergencias de alcance nacional.

Por último, a petición de Cantabria y de varias comunidades, el Ministerio ha pospuesto la aprobación de las directrices básicas de riesgo químico, terremotos y transporte de mercancías peligrosas para revisar los criterios básicos de este instrumento y el contenido, lo que se llevará a cabo en un grupo de trabajo específico para su posterior aprobación en el Pleno del Consejo Nacional, ha informado el Ejecutivo cántabro en nota de prensa.