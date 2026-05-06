Cantabria pide a Irlanda que impulse la Estrategia de la Macrorregión Atlántica "con contenido real" antes de 2027

La consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia, en la Mesa del CdR - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia, ha pedido a Irlanda que, durante su próxima Presidencia del Consejo de la Unión Europea, impulse la Estrategia de la Macrorregión Atlántica "con ambición y contenido real" antes de 2027.

Urrutia ha participado este martes en Bruselas en la reunión de la Mesa del Comité Europeo de las Regiones (CdR), máximo órgano de decisión de este organismo consultivo de la UE, donde ha intervenido en la reunión de la Mesa, en concreto, en el panel de debate con la representante permanente de Irlanda ante la UE, para defender los intereses de Cantabria en la creación de la Macrorregión Atlántica y el fortalecimiento del Eje Atlántico, dado que el Gobierno de Dublín asumirá la presidencia rotatoria de la Unión Europea este año.

Según ha trasladado, Irlanda asumirá la presidencia del Consejo en un "momento clave" tras el mandato del Consejo Europeo a la Comisión, de diciembre de 2025, para elaborar una estrategia macrorregional para el Atlántico.

En este contexto, Cantabria ha instado a Irlanda a ejercer un papel "decisivo" durante su próxima Presidencia para acelerar la puesta en marcha de la Estrategia de la Macrorregión Atlántica y garantizar que llegue a 2027 "con ambición y contenido concreto", ha informado el Gobierno regional.

En concreto, Urrutia ha reclamado al representante permanente de Irlanda ante la UE que detalle las prioridades y acciones que impulsará su país para acelerar los trabajos preparatorios y consolidar una hoja de ruta sólida para el espacio atlántico.

La representante de la presidencia irlandesa ha contestado a la consejera asumiendo la importancia de la estrategia para todas las regiones atlánticas durante su mandato.

La titular de Presidencia ha subrayado que este avance es fruto de "años de trabajo conjunto" de las regiones atlánticas, articuladas en plataformas como la Comisión del Arco Atlántico, así como del impulso dado desde el propio Comité de las Regiones.

UNA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA PARA EUROPA Y CANTABRIA

Durante su intervención en la Mesa del CdR, Cantabria ha defendido que la macrorregión atlántica es "absolutamente oportuna e imprescindible" en el actual contexto europeo, marcado por desafíos como la autonomía estratégica, la reconfiguración de las cadenas de suministro o la seguridad energética.

En línea con lo expresado por la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, la comunidad considera que esta iniciativa debe ir más allá de un marco de cooperación y convertirse en "un verdadero instrumento de influencia europea" que refuerce el peso del Atlántico en la toma de decisiones de la UE.

La comunidad autónoma ha trasladado a Irlanda una serie de prioridades clave que deben integrarse en la futura estrategia como son el impulso del Corredor Ferroviario Atlántico, especialmente la conexión Santander-Bilbao, para superar el aislamiento histórico de la región; la finalización de la red transeuropea de transporte, incluyendo los tramos pendientes en Francia; el refuerzo de los puertos atlánticos como nodos logísticos estratégicos, junto al apoyo a proyectos de reindustrialización, innovación y energía, con especial atención al desarrollo del hidrógeno verde y grandes inversiones tecnológicas.

La consejera de Presidencia ha trasladado al representante irlandés la voluntad de Cantabria de "contribuir, cooperar y liderar" dentro de este proceso, en colaboración con otros territorios, agentes económicos, universidades y entidades sociales.

Finalmente, Urrutia ha confiado en que la Presidencia irlandesa actúe como "catalizador político" para consolidar esta agenda y garantizar que la macrorregión atlántica tenga "el peso que le corresponde en el futuro de Europa".

171º PLENO

Esta reunión de la Mesa ha sido también preparatoria de los trabajos del pleno del CDR, que se celebrará en dos sesiones hoy miércoles, 6 de mayo, y el jueves, día 7. Entre las cuestiones que tratará figuran sendos dictámenes sobre el futuro del desarrollo rural después de 2028, el Reglamento sobre el Fondo para los Planes de Colaboración Nacional y Regional, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural y Fondo de Cohesión, junto al Reglamento sobre el marco del rendimiento.

También se abrirá debate sobre la protección de la juventud y los menores en el entorno digital, el Programa Erasmus + y el programa AgoraEU, entre otras cuestiones.

Urrutia dará cuenta de estos trabajos y debates a los miembros de la Delegación Española en el CdR, durante una reunión que se celebrará antes del comienzo del pleno de hoy.

La reunión de la Delegación Española contará este miércoles con la asistencia de la presidenta del CdR, la política húngara Kata Tütto, con motivo de la concesión del Premio Europeo Carlos V, otorgado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste al organismo europeo. La Fundación ha reconocido el rol esencial del CdR de cara a garantizar la participación de ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, garantizando así que la legislación de la Unión Europea incorpore la dimensión territorial y respete el principio de subsidiariedad.