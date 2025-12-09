Cantabria pide "justicia" en el Congreso ante la "discriminación" que sufren enfermeras y fisioterapeutas

Archivo - Vista de la fachada del Congreso de los Diputados - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres diputados cántabros de PP, PRC y PSOE han acudido este martes al Pleno del Congreso en Madrid para pedir que se haga "justicia" y se acabe con la "discriminación salarial y profesional" que sufren colectivos sanitarios como la enfermería y la fisioterapia como consecuencia de la permanencia en la Administración Pública de la clasificación profesional que distingue entre licenciaturas y diplomaturas, desaparecida desde que el Plan Bolonia homogeneizó todas las titulaciones al grado universitario.

El 'popular' Miguel Ángel Vargas, la regionalista Paula Fernández y el socialista Raúl Pesquera han sido los encargados de defender en el Congreso una proposición de ley presentada conjuntamente por los tres grupos -y previamente aprobada por el Parlamento de Cantabria en junio- para corregir esas desigualdades entre titulaciones universitarias, que propone una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público de cara a equiparar su categoría y sus salarios con los del resto de los grados sanitarios.

La proposición ha recibido una enmienda presentada por Podemos Cantabria y defendida por Noemí Santana que propone que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público incluya también el reconocimiento profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), "un colectivo esencial que lleva más de 18 años reclamando justicia laboral" ya que sigue clasificado en el Grupo C1, el mismo que quienes tienen Bachillerato, cuando "la ley establece desde 2007 que deberían estar en el Grupo B".

Así, su enmienda pide activar el Grupo B mediante una Disposición Adicional que obliga a todas las administraciones a crearlo y a reclasificar en un máximo de 12 meses a los TSS, adecuando también sus salarios y funciones.

El grupo morado considera que la reforma del empleo público debatida este martes en el Congreso es "una oportunidad única para corregir desigualdades históricas en la sanidad pública y dignificar a quienes realizan tareas esenciales en los laboratorios y servicios de diagnóstico", por lo que ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que salga adelante y para que la ley que nace en Cantabria "se convierta en un avance real para miles de profesionales en todo el país".

Desde el PP, Miguel Ángel Vargas ha señalado en su intervención que esta proposición de ley contempla una "posible solución" a la situación de los profesionales de enfermería y fisioterapia, aunque ha reconocido que "dentro de la ingeniería normativa, a veces, una modificación puntual sin mirar el conjunto puede generar un problema en otros ámbitos" -como ha dicho que "por desgracia han sufrido ya las mujeres de este país con la ley del sólo sí es sí"-, por lo que ve necesario poner la situación en conocimiento de quienes tienen competencias en la materia para que "adopten la decisión correspondiente".

Vargas ha contrapuesto los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo regional del PP en Cantabria frente a los del presidente Pedro Sánchez, "que no gobierna".

Y es que ha dicho que en Cantabria, de la mano de la presidenta María José Sáenz de Buruaga, el Gobierno "ha sido capaz en tan solo dos años de llegar a acuerdos con sectores como la justicia, la ganadería, los médicos, la enfermería y la fisioterapia, mejorando sus retribuciones, condiciones, modernizando las infraestructuras y reduciendo las listas de espera". Mientras, "en España tenemos un Gobierno que no gobierna", ha sentenciado.

Por su parte, la regionalista Paula Fernández se ha felicitado por que Cantabria sea la primera comunidad autónoma que, "desde el consenso, el diálogo y la unidad", pide "justicia" para un colectivo profesional que hasta ahora ha estado encuadrado en una escala inferior a la que le corresponde, "ignorando el valor y la responsabilidad vital de las funciones que desempeñan". "Así es Cantabria y así somos los cántabros, valientes cuando se trata de defender lo que es justo", ha puntualizado.

"Llevan 10 años esperando a que se ponga fin a un agravio comparativo entre profesionales con la misma titulación universitaria, pero sin el mismo reconocimiento dentro de la función pública", ha recalcado Fernández, que ha recordado que fue el PRC quien puso en marcha, hace un año y ocho meses, la iniciativa que hoy ha protagonizado el debate en el Congreso de los Diputados.

También ha tenido palabras de reconocimiento a "la responsabilidad" de los portavoces del PP y el PSOE, porque "hoy hemos demostrado que se puede y es mejor trabajar juntos por un objetivo común".

La diputada ha defendido la supresión de la división profesional en categorías A1 y A2 y su sustitución por un único grupo A para todos los graduados, así como un reconocimiento específico para las titulaciones que requieren seis años de estudio, ya que la iniciativa debatida hoy "no va contra nadie" y su objetivo no es "restar a unos para sumar a otros, sino ordenar lo que hoy está desordenado".

En la misma línea, los socialistas han señalado que "hay iniciativas como ésta que todos los grupos parlamentarios pueden respaldar". "Cantabria pretende formar parte de la historia de este Congreso de los diputados y propone una modificación sencilla de un único artículo del Estatuto Básico de los Empleados Públicos fruto del consenso y del pacto de todos los grupos parlamentarios y ser de esta forma punta de lanza de un sentir de toda la sociedad", ha expresado Raúl Pesquera.

Pesquera ha aclarado que se trata del reconocimiento del grupo A a todo el colectivo de enfermería y fisioterapia, respetando al resto de categorías y "satisfaciendo a todas las partes".

"Mantenemos una clasificación de funcionarios en blanco y negro cuando hace más de 15 años que pasamos al color, seguimos hablando de licenciados y diplomados cuando desde la creación del Espacio Europeo Universitario y los acuerdos de Bolonia llevamos cerca de dos décadas formando graduados en nuestras universidades", ha explicado.