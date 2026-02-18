Cantabria pide medidas para proteger la industria frente a la "feroz" competencia de Asia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha reclamado medidas frente al impacto de la "feroz competencia asiática" en la industria cántabra, nacional y europea.

Lo ha hecho en el Plenario del Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII), celebrado en Barcelona bajo la presidencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha informado el Ejecutivo regional.

"Nuestras empresas no están compitiendo en igualdad de condiciones con las empresas asiáticas", ha subrayado Arasti, quien ha afirmado que los recientes EREs en Bridgestone y Teka responden a esta causa.

El consejero se ha referido al mecanismo de ajuste en frontera por carbono, con el que nuestras empresas "soportan unos costes por emisión de CO2 que sus competidores asiáticos literalmente no tienen", y ha advertido que esta situación "desincentiva fabricar en la Unión Europea y debilita la competitividad de nuestra industria, poniéndola en muy serio peligro".

"La paradoja es que, con esta política, la Unión Europea está penalizando su industria y se está beneficiando a la industria de los países que más gases de efecto invernadero están emitiendo a la atmósfera", ha apostillado.

Así, ha afirmado que mientras China emite el 30% de los gases de efecto invernadero, la Unión Europea solo es responsable de un 6% de las emisiones; y sin embargo, "cargamos a nuestra industria con unos costes para luchar contra el cambio climático que después no exigimos a los verdaderos responsables cuando Europa compra sus productos manufacturados".

También ha señalado otras cuestiones como la financiación del Gobierno chino en el caso concreto de las exportaciones de fregaderos de acero inoxidable, que se sitúa entre un 31% y un 40%, mientras la Unión Europea "no aplica los derechos compensatorios que debería aplicar para neutralizar estas prácticas injustas que erosionan la competitividad de la industria".

De igual manera, ha destacado que la UE tampoco aplica el recargo antidumping previsto cuando las importaciones se venden a un precio inferior a su valor normal, ni medidas de urgencia y salvaguarda para hacer frente al aumento de las importaciones cuando hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional, "como es el caso que estamos viendo concretamente en Cantabria", ha añadido.

El consejero ha pedido al ministro su apoyo para trasladar estas reivindicaciones a Bruselas con ejemplos concretos como los de Teka y Bridgestone que ha puesto sobre la mesa en el CII, para que la Unión Europea "tome las decisiones que tiene que tomar para proteger nuestra industria".

"La soberanía industrial europea no es un concepto abstracto: se construye defendiendo a nuestras empresas, apoyando a nuestros trabajadores y asegurando que la industria siga siendo un pilar de futuro para nuestra región", ha sentenciado.

De igual manera, y en línea con lo expuesto por la consejera de Andalucía, ha pedido a Carlos Cuerpo que traslade al conjunto del Gobierno la "urgente necesidad" de agilizar la planificación de la red de transporte de energía eléctrica. "Hay miles de millones de euros de inversión que están esperando esta planificación para ponerse en marcha y crear empleo", ha subrayado.

EL CII

El Consejo Interterritorial de Internacionalización es el foro de debate e intercambio de información entre la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y sector privado, con competencias en materia de promoción exterior y atracción de inversión extranjera.

En el plenario de este martes se ha tratado la evolución del comercio internacional con Estados Unidos y el análisis de los acuerdos comerciales con Mercosur y la india. También se ha presentado el plan REVIME para el refuerzo de la vigilancia del mercado.

En este punto, el director general de Comercio de Cantabria, Rosendo Ruiz, ha advertido de la "carencia de medios" para las comunidades autónomas, a las que "se nos pide un importante esfuerzo en el control de mercado, cuando lo más efectivo es el control en fronteras por parte de Estado (SOIVRE)".