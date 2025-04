Cantabria planta a Bolaños en la Sectorial de Justicia por falta de compromiso en asuntos "que realmente importan"

SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, junto con el resto de consejeros de Justicia de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ha decidido no participar en la Sectorial de Justicia de Barcelona, ante la "falta de compromiso" por parte del ministro, Félix Bolaños en asuntos "que realmente importan" en la Ley de Eficiencia de la Justicia.

En un comunicado, la consejera ha explicado "que no podíamos sentarnos hoy en la conferencia sectorial sin un compromiso, por parte del Ministerio", para tomar decisiones de cara a la implantación de la nueva Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia. "Y no lo podíamos hacerlo porque era necesario que habláramos y decidiéramos de lo que realmente importa", ha añadido.

Con estas afirmaciones, la consejera se refiere a establecer los modelos de referencia y aprobarlos en esta Conferencia Sectorial, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de esta ley.

Así como también a la financiación de dicha norma, del coste que va a suponer su puesta en marcha para la comunidad autónoma, "que, en el caso de Cantabria, sin haber todavía valorado muchos aspectos", ascendería a "2 millones de euros, de carácter estructural y de futuro", ha señalado.

"Dos millones de euros más que no estaban previstos en nuestro presupuesto y que nuestro ministro se niega, de forma rotunda, a financiar", ha añadido.

La consejera ha considerado que esta postura pone de manifiesto "lo contrario a la cogobernanza: ellos legislan y nosotros tenemos no solo implementar lo que legislan, sino también financiarlo", ha denunciado.

Otro de los asuntos planteados por Cantabria para debatir en esta Conferencia Sectorial era el desarrollo de la Ley, de los reglamentos que van vincular a las comunidades autónomas, de los que, "a fecha de hoy, no tenemos noticia ni conocemos su contenido".

Lo mismo ha ocurrido con la aprobación de un marco común de teletrabajo, "a lo que también se ha negado el ministro Bolaños".

CARTAS DE CANTABRIA

Para la consejera de Justicia, la convocatoria de esta Sectorial tiene como fin "ser un monólogo del ministro, para que hablemos y no decidamos. Y nosotros no estamos para perder el tiempo", ha explicado.

Urrutia ha recordado que esta semana, su departamento ha enviado cartas para la inclusión de estos asuntos en el orden del día, como se había avanzado en la Conferencia Sectorial de Córdoba del pasado mes de noviembre, pero, pese a que el ministro se comprometió a incluirlos, finalmente no lo ha hecho.

"No nos ha dado la posibilidad de decidir sobre el futuro de la Administración de Justicia", ha concluido.

Al respecto, para la consejera lo que "ha dejado hoy clarísimo el ministro de Justicia es lo que vemos todos los días con el Gobierno de Sánchez: la falta de democracia, la falta de lealtad a las comunidades autónomas y la falta de compromiso y colaboración con las regiones".

"Y ello viene refrendado por la propia manifestación de Bolaños, previa a la celebración de esta Sectorial, 'no voy a llevar nada a la Conferencia Sectorial que sea decisorio, por si lo pierdo'. Ese ha sido uno de los argumentos para no introducir los puntos que se le había exigido en las tres cartas", ha señalado el Gobierno regional.

SECTORIAL INFORMATIVA

Urrutia ya afirmó el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria que la cita de este viernes en Barcelona estaba hecha a los "solos efectos informativos y a mayor gloria del ministro", recordando la necesidad de que la Conferencia Sectorial de Justicia tome decisiones "imprescindibles en el foro adecuado" para poder implantar con las suficientes garantías el nuevo modelo de oficina judicial.

Urrutia aseveró en el Parlamento que "el señor ministro, a lo que se tenía que dedicar, es a cumplir con la Ley 40/2015 y ser leal, actuar de buena fe y colaborar con las comunidades autónomas, y no hacer lo que está haciendo, que es torpedear en todo lo que puede".

También se refirió al "hartazgo" que tienen las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia por la actitud del ministerio, "que viene actuando bloqueando sus decisiones y está más preocupado por cumplir sus objetivos en el territorio no transferido que en asumir sus responsabilidades con todo el territorio estatal".

"No nos da documentación, no nos da financiación y no hace más que ponernos palos en las ruedas. Así, no avanzamos, ni el Estado ni las comunidades autónomas", añadió la consejera.

Y es que la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, deberá estar implantada en siete partidos judiciales de Cantabria, incluido Torrelavega, antes del próximo 1 de julio, y para el 31 de diciembre de 2025 en el partido judicial de Santander.