Cantabria pone en marcha los 'Los antilunes' para impulsar el ocio diurno de los domingos con música en directo

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) - La Dirección General de Juventud inicia el 13 de septiembre un ciclo de conciertos en Escenario Santander los 'Los antilunes', una propuesta de acceso gratuito pretende impulsar el ocio diurno de los domingos a través de la música en directo a la par que ofrece una plataforma a las bandas noveles que se mueven entre las fronteras del rock de guitarras, el synth pop y el indie emergente.

La consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río, ha destacado que esta iniciativa posiciona a Cantabria como punto de encuentro del talento emergente en el ámbito musical.

El cartel, que reúne una variada representación de la escena ibérica e independiente, arranca el 13 de septiembre a las 12,.00 horas con la presencia del pop desde Madrid de 'Belarte' y del rock desde Santander de 'Missing'.

Este ciclo continuará el 11 de octubre con la participación de la banda portuguesa 'El Saguaro' y de los cántabros 'Zebra Maison', con rock and roll. El 22 de noviembre será el turno de 'Pladür', procedentes de Pontevedra, y de los cántabros 'Deathshot', con punk rock.

'Los antilunes' concluirá el 13 de diciembre con el pop desde Madrid de 'Cometa' y del synth pop cántabro de 'Galerías Preciados'.

Más allá de los escenarios, la iniciativa incorpora otras actividades para la juventud y los amantes de la música con la presencia de puestos de vinilos, merchandising, stands con espacios creativos y sesiones de DJs locales.