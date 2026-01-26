Cantabria pone en marcha un nuevo proyecto pionero para atención de pacientes crónicos

Taller para el proyecto pionero de atención a pacientes crónicos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha un nuevo proyecto pionero para pacientes crónicos, que mejora la calidad y organización asistencial, que anticipa complicaciones y mejora la atención, por lo que se desplegará en todos los hospitales públicos y centros de salud de Cantabria.

Optimizar el trabajo clínico, simplificar las tareas diarias de los profesionales sanitarios y estandarizar las guías de tratamiento, especialmente en diabetes y depresión, es el objetivo de este nuevo proyecto que la Consejería y el Servicio Cántabro de Salud (SCS) han puesto en marcha.

El Ejecutivo ha informado este lunes que la iniciativa, enmarcada en el Plan de Atención Digital Personalizada (PADP) del SCS, permitirá reducir la variabilidad en la práctica clínica, reforzar la continuidad asistencial entre niveles y mejorar la comunicación entre profesionales y ciudadanía, contribuyendo a una atención más segura, eficiente y de mayor calidad.

Además, se ha diseñado con un enfoque "totalmente colaborativo", lo que sitúa a los profesionales como protagonistas del proceso de transformación.

En la fase de arranque han participado más de 60 profesionales, pero a lo largo de los próximos meses se irán desplegando progresivamente las rutas asistenciales consensuadas en todo el sistema sanitario.

El fin último es avanzar hacia nuevos modelos asistenciales más proactivos, coordinados y centrados en las personas, apoyándose en la estandarización de procesos y en el uso inteligente de la tecnología.

El proyecto consiste en una solución tecnológica que funciona como un GPS clínico, que se integrará con las historias clínicas electrónicas del SCS y permitirá un seguimiento remoto, continuo y seguro de los pacientes, anticipando posibles descompensaciones clínicas y facilitando intervenciones tempranas por parte del equipo médico.

La herramienta incorpora funcionalidades de automatización, que permiten, por ejemplo, la recogida automática de información actualizada sobre el estado de salud del paciente y sus expectativas para la consulta, y contribuye a incrementar la capacidad asistencial.

Además, permite estratificar a los pacientes según su nivel de riesgo, lo que facilita una gestión más eficiente y oportuna de la población atendida.

MEJOR ATENCIÓN, MENOS HOSPITALIZACIONES

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir desplazamientos innecesarios y reforzar la continuidad asistencial, sobre todo en Cantabria, donde más del 50% de los adultos convive con al menos una enfermedad crónica.

La Consejería y SCS han celebrado un taller participativo con profesionales de todas las gerencias, que marca el inicio de este nuevo proyecto estratégico. En el mismo, han participado 60 profesionales, procedentes de diferentes ámbitos asistenciales y perfiles, lo que pone de manifiesto el carácter transversal y participativo de la iniciativa.

En concreto, ha contado con la asistencia de la subdirectora de Salud Digital, Rocío Montalban, que ha realizado el encuadre estratégico del proyecto dentro del PADP, y ha destacado su alineación con los nuevos modelos de atención proactiva, coordinada y centrada en las personas.

Posteriormente, el subdirector TIC, Manuel Pérez, y los equipos de UpHill y T-Systems, compañías especializadas en la digitalización y orquestación de procesos asistenciales, han abordado aspectos más concretos de la plataforma tecnológica, así como las funcionalidades y el alcance del proyecto.

Una vez presentado el proyecto, se ha desarrollado el taller participativo en sí, en el que han participado los subdirectores de Asistencia Sanitaria y Cuidados del SCS, Pablo Serrano y Patricia Corro, respectivamente, en el que, fundamentalmente, se han validado criterios de priorización, para, posteriormente, realizar una puesta en común e identificar posibles necesidades para la futura implantación de nuevas vías clínicas, adaptadas a la realidad asistencial del SCS.