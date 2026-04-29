Cantabria prolonga las medidas contra la Dermatosis Nodular al menos hasta el 31 de julio

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SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ampliará, al menos tres meses más, las medidas implementadas para tratar de evitar la llegada a la región de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

Dichas medidas finalizaban mañana, 30 de abril, pero se ha tomado la decisión de prolongarlas por lo menos hasta el 31 de julio, ha informado el Ejecutivo.

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha explicado que se ha optado por esta estrategia "porque no debemos bajar la guardia ante una enfermedad que, de entrar en nuestra región, se llevaría por delante a buena parte de nuestra cabaña ganadera".

Así, ha anunciado que la nueva resolución sobre la DNC para prorrogar las medidas vigentes se publicará este jueves 30 de abril y entrará en vigor el 1 de mayo, con una duración de tres meses, hasta el 31 de julio, fecha en la que se volverá a evaluar la situación sanitaria.

Susinos ha concretado que la decisión de prorrogar durante tres meses más la actual situación responde a que la evolución sanitaria a nivel estatal "sigue siendo exactamente igual que hace dos meses", a lo que se suma que, con llegada de las altas temperaturas, volverán los insectos que son vectores de la enfermedad, y que en estos momentos "no hay vacunas, ni en el Banco de Vacunas Europeo, ni en el Nacional".

Asimismo, la consejera ha indicado que el Gobierno regional continuará solicitando al Ministerio de Agricultura que traslade a la Comisión Europea el interés de la Comunidad Autónoma de modificar la categoría sanitaria de A a B, al tiempo que seguirá defendiendo la necesidad de autorizar a nivel europeo la vacunación "como herramienta fundamental para el control de la enfermedad".

MEDIDAS Y DOS EXCEPCIONES

Las medidas en vigor, y que serán prolongadas al menos tres meses, mantienen la suspensión de todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales (excepto de perros, gatos y eventos deportivos ecuestres) en Cantabria.

Como novedad, la resolución recoge dos excepciones: los retornos de trashumancia a origen sin cambio de titularidad y la celebración de espectáculos taurinos, siempre y cuando respeten en ambos casos, las pertinentes medidas de bioseguridad.

En la resolución se recoge también que todos los animales de especies sensibles a la DNC que procedan de explotaciones localizadas fuera de la comunidad autónoma, independientemente del motivo del traslado y su origen y destino, deberán ser sometidos a vigilancia veterinaria oficial con un período de cuarentena mínimo de 28 días naturales desde la incorporación a la explotación de destino en Cantabria. Esta inmovilización afectará a la totalidad de animales presentes en la unidad epidemiológica.

Este período de cuarentena no se aplicará si el destino es matadero, plazas de toros o eventos taurinos.

Las operaciones podrán realizarse directamente entre particulares, siempre que el transporte cumpla estrictamente las labores de limpieza, desinfección y desinsectación establecidas en el Real Decreto 638/2019.

Asimismo, los animales menores de un año continuarán saliendo de Cantabria a través del Mercado Nacional de Ganados y de los centros de concentración y encerraderos, como se hace habitualmente en períodos sin enfermedad.

El Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega mantendrá, por el momento, la restricción de entrada de animales de más de un año procedentes de fuera de la región. El motivo es que, si se permitiera, tendrían que someterse a una cuarentena que colapsaría el Mercado.

Las medidas también prevén que, adicionalmente a las tareas de limpieza y desinfección obligatorias, deberán realizarse acciones de desinsectación en todos los vehículos de transporte de ganado autorizados para las especies sensibles que lleven a cabo movimientos de entrada de animales, así como el retorno de vehículos vacíos en la comunidad autónoma.

En el caso de no poder realizar esta desinsectación en origen, se deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 24 horas tras la llegada a Cantabria.

Del mismo modo, los servicios veterinarios oficiales realizarán actuaciones de control de las condiciones de limpieza, desinfección y desinsectación de los vehículos de transporte de ganado que lleven a cabo movimientos de entrada de animales en la región.

Por su parte, los operadores comerciales con encerradero deberán tener un registro de limpieza y desinfección de todos los vehículos que descarguen animales en sus instalaciones.

Por último, la consejera ha agradecido la respuesta del sector ganadero. "Quiero agradecer la responsabilidad de los ganaderos en el cumplimiento de unas medidas incómodas, pero muy necesarias por las graves consecuencias que conllevaría la llegada de la enfermedad a nuestra región", algo que, a su juicio, demuestra "la madurez del sector ganadero de Cantabria".