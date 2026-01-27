Cantabria rechaza las críticas de UGT sobre la "privatización" de la FP porque "el 93,35% de la oferta es pública"

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y la directora general de FP, Cristina Montes. Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Formación Profesional del Gobierno de Cantabria, Cristina Montes, ha rechazado las críticas de UGT este lunes sobre la "progresiva privatización" de la FP porque "no se corresponden, en absoluto, con la realidad", ya que "el 93,35 por ciento de la oferta de títulos de FP es pública", con un total de 150 programas, y existen 62 centros públicos y cinco privados, que fueron autorizados "hace más de 20 años", ha defendido.

Asimismo, ha indicado que en esta legislatura se han autorizado en Cantabria "menos de cinco" ciclos formativos por año en centros privados y concertados. "Esto es mucho menos que en cualquiera de los años que nos hayan precedido en el Gobierno, por lo que es difícil de entender este tipo de denuncias o acusaciones por parte de las organizaciones sindicales", ha dicho Montes.

En un comunicado, la directora general ha asegurado que "algunas organizaciones sindicales están tratando de llevar a cabo una campaña de desinformación absoluta en todas sus declaraciones públicas, confundiendo términos de modo constante y haciendo gala de una falta de rigor que llama la atención".

Montes también se ha referido a que las afirmaciones realizadas por UGT-Enseñanza Pública en Cantabria, basadas en un estudio realizado por la propia organización sindical, que en su opinión "parecen responder a otro tipo de intereses que nada tienen que ver con la educación y la Formación Profesional de Cantabria".

Además, le parece "obvio" que el portavoz de Educación de UGT en Cantabria, Jesús San Emeterio, "desconoce totalmente la realidad" de la FP, "mucho más cuando afirma que no existen en Cantabria ciclos formativos de Grado Básico de Limpieza de Edificios y Lavandería". Por ello, le ha invitado a visitar a la oferta de educación especial en esta área.

Sobre el ámbito sanitario, en el que UGT ha denunciado el "incesante" incremento de módulos ofrecidos en centros educativos concertados o privados, la responsable de FP ha contestado que "muchos" de los ciclos formativos de Sanidad de Cantabria están autorizados "desde hace más de 15 años" y que, actualmente, hay 50 grupos de la rama sanitaria en oferta pública, frente a 28 en la privada.

En este sentido, el sindicato afirmó este lunes que los centros educativos concertados o privados cántabros cuentan con 22 de títulos (10 de grado medio y 12 de grado superior), en "detrimento" de una disminución de la oferta pública que "se limita" a 12 (8 de grado medio y 4 de grado superior).

Por su parte, ante la reclamación sindical de más plazas del ámbito sanitario, la directora general ha respondido que "la escasez de plazas de prácticas en empresas, que son imprescindibles para la titulación de los alumnos, impide un crecimiento sostenible en esta familia profesional".

En esta línea, ha afirmado que la Consejería "es consciente del interés o el incremento de la demanda" de solicitudes de plaza en este tipo de enseñanzas. Sin embargo, "no podemos ofrecer titulaciones que no tengan prácticas en empresas de la comunidad autónoma, ni inserción laboral", ha reiterado.

Por último, la responsable de FP ha destacado la "magnífica" oferta educativa de la región, "cuyo crecimiento se ha realizado con sentido, atendiendo a la realidad de los sectores productivos y con el objetivo de crear y retener talento. No hay intereses ocultos ni privatización de las enseñanzas profesionales en Cantabria", ha sentenciado.