Cantabria rechaza la financiación autonómica y tratará de frenarla: "Es un traje a medida del independentismo"

Agüeros en el CPFF - GOBIERNO

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Europea y Fondos Europeos de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, ha rechazado "frontalmente" el nuevo modelo de financiación autonómica promovido por el Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este viernes en Madrid y ha anunciado que recurrirá "a todos los instrumentos políticos y jurídicos" a su alcance para frenarlo, pues la región es "la peor tratada".

Según ha criticado, el sistema planteado, que solo ha contado con el apoyo de Cataluña y Canarias, es "un traje a medida del independentismo" y ha dudado de que "tenga el respaldo suficiente" para salir adelante en el Congreso de los Diputados. A su juicio, la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez "es un mazazo y no cumple con los principios de igualdad que permitan responder al coste real de los servicios públicos".

Durante su intervención en el CPFF, Agüeros ha defendido que el debate sobre la financiación autonómica "no va de ideología ni de enfrentar a unas comunidades con otras, sino de justicia y de garantizar que todos los ciudadanos reciban los mismos servicios con independencia del lugar en el que residan". En este sentido, ha subrayado que la financiación autonómica es la herramienta que permite "sostener" la sanidad, la educación o las políticas sociales y que, por tanto, "las reglas deben ser iguales para todos".

El consejero cántabro ha subrayado que la posición de la región cuenta con un respaldo unánime del Parlamento autonómico, que ha defendido "siempre" la defensa de los principios de igualdad entre territorios, mantenimiento del 'statu quo' financiero de la comunidad, reconocimiento de factores como la dispersión, el envejecimiento, la orografía y el coste efectivo de los servicios, así como el rechazo a "mecanismos bilaterales o singulares que generen privilegios territoriales".

Agüeros ha advertido de que la propuesta ministerial convierte a Cantabria, junto con Extremadura, en la comunidad autónoma "peor tratada" al dejarla sin recursos adicionales en el reparto de los 21.000 millones. "Es un mazazo imposible de explicar. ¿Esto es justicia? ¿Esto es igualdad?", ha cuestionado al término de la reunión.

El consejero se ha lamentado de que la propuesta "no parece orientada a aproximar la financiación por habitante ajustado de todas las comunidades", y que, además, Cantabria "apenas recibe recursos" del Fondo Climático en contraste con otras -como Cataluña, que percibe "más de lo estipulado".

Según ha explicado, mientras otros territorios "incrementarían significativamente su financiación, Cantabria quedaría excluida de los nuevos mecanismos de reparto previstos", pese al aumento experimentado por los costes de prestación de los servicios públicos en los últimos años.

Asimismo, ha denunciado que el diseño planteado "no responde a criterios técnicos, sino a la necesidad de comprar apoyos para que Sánchez siga aferrado al sillón". A juicio de Agüeros, esta circunstancia "rompe el equilibrio" que debe presidir el sistema y supone "un agravio" para Cantabria.

COSTES HOSPITAL VALDECILLA

Entre las reivindicaciones expuestas ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el titular de Economía de Cantabria ha reclamado el reconocimiento específico de los costes asociados al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, un centro de referencia nacional que cuenta con nueve Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y que presta asistencia a pacientes procedentes de toda España. En este sentido, ha señalado que la comunidad asume "importantes inversiones" en tecnología, investigación y asistencia especializada "cuyos beneficios tienen alcance nacional".

También ha exigido que el futuro modelo contemple "adecuadamente" las competencias no homogéneas (CNH) asumidas por Cantabria, que en esta comunidad ascienden a 188 millones de euros. Este importe se ha detraído del Fondo de Suficiencia Global del sistema vigente para calcular el 'statu quo', a lo que Agüeros ha solicitado que recojan "de forma expresa" que Cantabria recibirá esa cuantía en el nuevo modelo a través del Mecanismo Complementario de Financiación.

Otro de los aspectos cuestionados por el Gobierno cántabro es la pérdida de peso relativo que la comunidad tendría en el conjunto de los recursos del sistema. Según los cálculos expuestos por Agüeros, pasaría de representar en torno al 1,7% de la financiación actual al 1,49% con el nuevo modelo, una reducción que "compromete seriamente la suficiencia financiera de la comunidad en el medio plazo y que, en el caso de 2026, ese menor porcentaje de participación habría supuesto para Cantabria 329 millones de euros".

En su intervención, Agüeros también ha hecho referencia a que Cantabria "apenas" mejora su posición con la nueva definición de población ajustada, y ha añadido que la variable debería responder a "uno de dos enfoques coherentes": reconocer que los costes fijos tienen un mayor peso relativo en las comunidades menos pobladas o considerar una parte de costes fijos para todas las comunidades.

FONDOS DE COMPENSACIÓN TERRITORIAL

En relación a la reforma propuesta de los Fondos de Compensación Interterritorial, según Agüeros, "desvirtúa su finalidad constitucional" de contribuir al crecimiento y al desarrollo económico de las regiones, pues la Constitución Española lo configuró como un Fondo destinado a "corregir desequilibrios entre territorios, destinándose a gastos de inversión".

También en materia de Fondos la propuesta plantea una reforma conjunta de los Fondos de Compensación Interterritorial y de la Ley de Incentivos Regionales, con objetivos como la reindustrialización, la digitalización, la innovación, la despoblación, a lo que el titular de Economía afirma que Cantabria "debería poder acceder a este fondo", por la despoblación vinculada a la dispersión territorial, la necesidad de impulsar la reindustrialización y los costes de la digitalización y la innovación, especialmente en el ámbito sanitario.

En relación al principio de lealtad institucional y suficiencia financiera, Agüeros ha afirmado que no se puede "considerar compensada" a Cantabria, ya que se mantiene en las mismas cantidades -respecto a 2009-, cuando los costes de la prestación de los servicios "han subido de manera exponencial", no previéndose en la propuesta analizada "ninguna medida" que tienda a paliar dichos incrementos.

Finalmente, el responsable autonómico ha criticado tanto el procedimiento seguido para elaborar la propuesta como la falta de información facilitada a las comunidades autónomas. En este sentido, ha lamentado que la documentación haya sido "insuficiente, fragmentada y tardía, el debate inexistente y el consejo en sí un paripé", lo que ha dificultado una evaluación "rigurosa" de la reforma planteada.