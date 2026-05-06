Cantabria recibe un premio por acercar la medicación hospitalaria al paciente a través de las farmacias

La jefa de Servicio de Farmacia de la Consejería de Salud, Flora Pérez, recoge el premio de Correo Farmacéutico - GOBIERNO

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha recibido uno de los premios nacionales que otorga Correo Farmacéutico a las iniciativas más relevantes del sector en los últimos años, como reconocimiento por ser pionera en acercar la medicación hospitalaria al paciente a través de las oficinas de farmacia.

El galardón, concedido precisamente en el año en el que la entidad conmemora su 25º aniversario, lo han recogido responsables de la Dirección de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria en un acto celebrado en Madrid.

La iniciativa por la que la comunidad ha sido distinguida surgió durante los meses de abril y mayo de 2020, en el marco de la estrategia de respuesta a la pandemia del Covid, y consistió en un protocolo de actuación farmacéutica para la entrega de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria por la oficina de farmacia.

Entonces el objetivo era minimizar el riesgo de transmisión de la infección y proteger la salud de los colectivos más vulnerables, además de limitar su presencia en los centros hospitalarios dónde a diario recogían sus medicamentos hospitalarios.

Visto el éxito de la iniciativa, Cantabria mantuvo el protocolo y lo transformó en un programa colaborativo de atención farmacéutica en el que participan los Servicios de Farmacia de los tres hospitales cántabros, junto con la totalidad de las oficinas de farmacia y los cuatro almacenes farmacéuticos distribuidores que operan en la región (Cenfarte, Cofares, Cofas y Bidafarma).

Hoy en día, la dispensación delegada de medicamentos hospitalarios en oficinas de farmacia está plenamente consolidada y forma parte de la cartera de servicios de la Consejería de Salud para la población.

Actualmente, 942 pacientes recogen su medicación hospitalaria en 239 oficinas de farmacia cercanas a su domicilio, sin tener que desplazarse al hospital. Al tiempo, la consulta farmacéutica de seguimiento del tratamiento se realiza por Telefarmacia desde el hospital.

En cuanto al domicilio de los pacientes, el 79% residen en la provincia y el 21% en Santander capital.

La dispensación colaborativa de medicamentos entre la farmacia hospitalaria y la oficina de farmacia comunitaria es también una estrategia efectiva para reducir la huella de carbono, dado que más del 75% de las entregas se realizan en zonas rurales.

PREMIOS FARMASIST

El galardón que ha recibido Cantabria forma parte de la cuarta edición de los Premios FarmAsist, organizados por Correo Farmacéutico que son, según los organizadores, el reflejo de un sector que está en plena transformación.

Con el aval del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y el impulso de la industria, la ceremonia de este año ha supuesto un recorrido de la contribución de la botica en el último cuarto de siglo, en paralelo a la trayectoria de del Correo Farmacéutico.