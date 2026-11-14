Cantabria recomienda planificar las compras del 'Black Friday'

Archivo - Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha hecho una serie de recomendaciones sobre planificación de compras, derechos de las personas consumidoras, seguridad en las transacciones online y vías de reclamación para la llegada del 'Black Friday'.

En un comunicado, el Ejecutivo ha destacado la conveniencia de planificar las compras con antelación, ya que elaborar una lista de necesidades, establecer un presupuesto y comparar precios durante las semanas previas permite valorar mejor las promociones y comprobar si los descuentos anunciados representan un ahorro real.

A su vez, ha asegurado que las ofertas y promociones no modifican los derechos reconocidos por la normativa de consumo, ya que los productos adquiridos durante el 'Black Friday' cuentan con las mismas garantías legales que en cualquier otra época del año y los establecimientos deben informar de forma clara sobre los precios y las condiciones de venta.

Por lo que, ha aconsejado conservar tickets, facturas y justificantes de pago para facilitar cualquier gestión posterior relacionada con la compra.

Para el Gobierno, las compras online "tienen un especial protagonismo", de modo que, en su opinión, conviene extremar las precauciones para evitar fraudes y realizar las transacciones con seguridad.

En este sentido, ha recomendado verificar la identidad de la empresa responsable de la página web, consultar las condiciones de contratación y utilizar métodos de pago seguros.

También ha advertido sobre el aumento de intentos de fraude durante estas fechas mediante páginas web falsas, enlaces fraudulentos o promociones engañosas difundidas a través de correos electrónicos, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

ATENCIÓN A LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Los productos tecnológicos figuran entre los artículos más demandados durante esta campaña comercial, por lo que, en estos casos, se aconseja comparar modelos y prestaciones, revisar las condiciones de garantía y comprobar si los productos son nuevos, reacondicionados o de exposición antes de formalizar la compra.

Y es que, analizar estas cuestiones permite valorar adecuadamente la relación entre precio y características y elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades de cada consumidor.

En caso de problema con una compra, se recomienda intentar alcanzar una solución directamente con el establecimiento.

Si el problema persiste, la persona consumidora puede solicitar una hoja de reclamaciones y presentar la correspondiente reclamación, aportando toda la documentación disponible, como tickets, facturas, contratos, capturas de pantalla o justificantes de pago.

El consejero de Industria y Comercio, Eduardo Arasti, ha destacado que la planificación y la información son "las mejores herramientas" para aprovechar el 'Black Friday' con seguridad, y ha animado a la ciudadanía a comparar precios antes de realizar una compra, informarse sobre las condiciones de venta y actuar con cautela ante posibles fraudes en internet.

En este sentido, la Dirección General de Consumo y Comercio del Gobierno de Cantabria anima a la ciudadanía a afrontar el 'Black Friday' con planificación, prudencia y conocimiento de sus derechos, con el fin de realizar compras más seguras, informadas y responsables.