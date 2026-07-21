Cantabria reconocerá la excelencia académica con la concesión de los premios 'María Blanchard'

El consejero de Educación, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria premiará el esfuerzo y la excelencia académica del alumnado con una dotación de 1.000 euros por galardón a través de los premios 'María Blanchard', que en este 2026 supondrán la concesión de 300 reconocimientos.

En rueda de prensa, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha subrayado que estos galardones buscan promover la igualdad de oportunidades, reconocer el esfuerzo y la dedicación, y retener el talento en la región.

En este sentido, ha informado de que estos premios se otorgarán para reconocer los méritos académicos del alumnado de Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio y Superior, enseñanzas deportivas, enseñanzas profesionales musicales, de artes plásticas y diseño, y grados universitarios.

Los beneficiarios deben de haber terminado estas enseñanzas y estar en posesión del título o en proceso de su obtención en el momento de solicitarlo y haber obtenido una media igual o superior a 9. Además, tendrán que estar empadronados en Cantabria.

El plazo de presentación de la solicitud será de 10 días a partir de la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, que Silva espera que sea en noviembre.

Los galardones contemplan la concesión de un premio por cada modalidad de Bachillerato de centros públicos y concertados (Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes), una categoría por cada familia profesional en centros públicos y concertados de Formación Profesional (FP), y una categoría de enseñanzas deportivas; de enseñanzas artísticas profesionales de música; de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y una categoría por rama de conocimiento en grados universitarios (Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud).

En todos los casos con un reparto proporcional al número de matriculados, un aspecto que se cuantificará en cada convocatoria.

En esta misma línea, Silva ha matizado que, en relación a la matrícula de este curso pasado, de las 300 becas que se van a conceder 60 o 70 premios irán para grados universitarios y 220 o 240 para el resto de etapas (100 para Bachillerato, 110 o 120 para FP y unos 20 premios para artísticas, deportivas y musicales).

Igualmente, la Consejería de Educación mantendrá sus premios extraordinarios de Bachillerato, de FP y de enseñanzas de régimen especial, con un importe de 500 euros, donde además de la nota media del expediente se valora la puntuación de una prueba; o en el caso de FP y de régimen especial se tendrán en cuenta otros aspectos como méritos académicos y profesionales, experiencia o idiomas.

Estas distinciones se completarán con la próxima creación de unos premios para reconocer al alumnado de FP Básica completando así toda la secuencia formativa.

El consejero ha apuntado que estos premios se han creado porque "no puede dar igual esforzarse que no hacerlo".

"Creemos en el valor educativo del esfuerzo y que ese esfuerzo merezca la pena y por ello ponemos acicates para que nuestro alumnado se esfuerce más", ha insistido.

Finalmente, Silva ha remarcado "la necesidad" de incluir motivaciones para el alumnado con diferentes premios, los cuales les haga comprobar que su esfuerzo es reconocido por el sistema educativo.