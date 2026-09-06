Cantabria recuerda a las empresas de la región que deben registrar sus alias de mensajería antes del 15 de septiembre

Una persona trabajando. - DGCOMERCIO

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha recordado a las empresas, autónomos y entidades que utilizan mensajes SMS, MMS o RCS con identificadores alfanuméricos corporativos que disponen hasta el próximo 15 de septiembre para registrar sus alias en el Registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Y es que, a partir de esa fecha, los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear los mensajes enviados con alias que no estén inscritos, en el marco de las medidas estatales destinadas a reforzar la seguridad de las comunicaciones y luchar contra el fraude y la suplantación de identidad.

La medida, que forma parte del Plan Antiestafas impulsado por el Gobierno de España, establece que los alias deben estar previamente registrados y vinculados a su titular legítimo.

Teniendo en cuenta que este sistema es utilizado por entidades financieras, compañías aseguradoras, empresas de transporte o comercios electrónicos, entre otros, el objetivo es reforzar la seguridad de las comunicaciones y dificultar prácticas de smishing, una modalidad de fraude en la que los ciberdelincuentes utilizan mensajes de texto y, en ocasiones, la identidad aparente de empresas conocidas para engañar a los consumidores y tratar de obtener sus datos personales o bancarios.

Por todo ello, la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha trasladado esta información al tejido empresarial de la región, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos.

Las entidades que no hayan registrado sus alias antes del 15 de septiembre no perderán necesariamente la posibilidad de enviar mensajes a sus clientes.

Sin embargo, las comunicaciones que utilicen un alias no registrado podrán dejar de mostrar la identificación corporativa y remitirse mediante numeración telefónica convencional.

Además, los operadores de deberán bloquear las comunicaciones que utilicen alias no autorizados, de acuerdo con el nuevo marco regulatorio.

Por lo que, la consecuencia puede ser una menor capacidad para que los destinatarios reconozcan inmediatamente quién les está enviando el mensaje, además de una posible reducción de la confianza y efectividad de este tipo de comunicaciones.

La CNMC ha señalado, asimismo, que las organizaciones podrán registrar sus alias después de la fecha límite. No obstante, hasta que el procedimiento haya sido validado, no podrán beneficiarse de la identificación corporativa protegida por el nuevo sistema.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha animado a las empresas cántabras, especialmente a pymes y autónomos, a realizar el trámite cuanto antes para evitar problemas en sus comunicaciones con clientes y usuarios.