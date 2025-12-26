Cantabria refuerza la red de caminos rurales con 5,1 millones de inversión y 57 kilómetros reparados

Archivo - Arredondo. Pueblo. Cantabria. Rural. Campo. Paisaje. Camino rural. Montaña. Tiempo despejado y soleado - RALLYE HOZNAYO - Archivo

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha reforzado la red de caminos rurales de la región, con un centenar de actuaciones y una inversión global de más de 5,1 millones (5.134.874 euros) que han permitido reparar y acondicionar 57,59 kilómetros, en una superficie de actuación de 193.602 metros cuadrados.

A través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Ejecutivo ha culminado el plan de mejora y adecuación de caminos rurales, ejecutado a través de la Orden de Infraestructuras Agrarias y actuaciones con medios no propios.

El objetivo es fortalecer la accesibilidad a explotaciones agroganaderas, mejorar la seguridad vial en el entorno rural y apoyar directamente la actividad económica del sector.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que esta inversión supone "una mejora directa" en la competitividad de la explotaciones y en la calidad de vida del medio rural.

También ha subrayado que el mantenimiento y modernización de los caminos rurales no es "un gasto, sino una inversión estratégica para garantizar el desarrollo económico, la seguridad y la fijación de población en el territorio".

Asimismo, ha avanzado que el Gobierno continuará reforzando este compromiso en 2026.

"Seguiremos incrementando el esfuerzo inversor el próximo año, porque cada kilómetro de camino rural reparado significa más oportunidades para nuestros agricultores, mejores comunicaciones y mayor futuro para nuestros pueblos".

RESULTADOS POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Por un lado, las actuaciones realizadas mediante medios no propios han permitido intervenir en 42 municipios, con una inversión de 2.664.494 euros.

Gracias a estas actuaciones se han reparado 24,40 kilómetros de caminos rurales, alcanzando una superficie total de mejora de 82.993 metros cuadrados.

Por otro lado, a través de la Orden de Infraestructuras Agrarias se ha actuado en 62 municipios, con una inversión de 2.470.379 euros.

En este caso, se han acondicionado 33,19 kilómetros de vías rurales, lo que supone una superficie total intervenida de 110.608 metros cuadrados.