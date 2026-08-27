Cantabria refuerza su red educativa con inversines en infraestructuras de Infantil y FP

Archivo - Patio de un colegio - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, un paquete de acuerdos en materia educativa para reforzar la calidad de la enseñanza, mejorar las infraestructuras de los centros y consolidar la colaboración entre el sistema educativo y el tejido productivo de la región.

Entre las medidas adoptadas destacan ocho convenios para actuaciones de mejora en colegios de Castañeda, Puente Viesgo, Polaciones, Guriezo, Ramales de la Victoria, Santillana del Mar, Valderredible y la Mancomunidad del Valle de Iguña, con una inversión autonómica global de 324.300 euros.

También se han acordado nuevas ayudas, por 342.000 euros, para el funcionamiento de las aulas de Educación Infantil de primer ciclo, en Torrelavega, Reocín y Santa María de Cayón, y varias iniciativas destinadas a potenciar la Formación Profesional y su conexión con las empresas, a través de subvenciones a la Cámara de Comercio y la Fundación de Servicios Empresariales de CEOE-Cepyme, o convenios con la Asociación de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria.

En el encuentro de los consejeros se ha dado luz verde también a la propuesta de los proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, por la prórroga de los presupuestos del Estado, y se ha planteado para su financiación los equipamientos sanitarios de alta tecnología para Valdecilla y la infraestructura viaria destinada a mejorar la conectividad del entorno de Morero y Liaño.

Entre los acuerdos más relevantes figura también la aprobación de una convocatoria dotada con 1,28 millones de euros para desarrollar acciones de mejora de la empleabilidad en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo.

El programa permitirá reforzar la orientación laboral, la adquisición de competencias y el acompañamiento personalizado a las personas desempleadas, con especial atención a las necesidades detectadas en los distintos territorios de Cantabria.

Asimismo, el Ejecutivo ha dado continuidad a diversas actuaciones vinculadas a la mejora y modernización de la red ferroviaria regional mediante la actualización de convenios con ADIF para la integración ferroviaria de Torrelavega y la supresión de varios pasos a nivel.

En concreto, se ha autorizado la celebración de la tercera adenda modificadtiva al convenio suscrito con el Ministerio de Transportes, Adif y Torrelavega para avanzar en el soterramiento de las vías a su paso por el centro de la ciudad, para actualizar los costes de las actuaciones. La adenda se centra en el desvío provisional del trazado y la financiación definitiva de las obras alcanza los 6,4 millones, lo que supone 512.000 más, sobrecoste que será asumido por ADIF, que será así cargo de un 54% del total.

Además, dentro del área de Fomento se han ratificado también las autorizaciones para las firmas de adendas modificativas y de prórroga de los convenios con ADIF para la supresión de pasos a nivel en Medio Cudeyo, en la línea ferroviaria Orejo-Liérganes; San Vicente de la Barquera, dentro de la conexión Santander-Oviedo; y Ramales de la Victoria, en el trazado que comunica con Bilbao.

También en la Consejería de Roberto Media se ha concedido una subvención de 75.000 euros a la Cámara de Comercio, otra de 61.500 a la Fundación Real Racing Club y una más de 131.200 euros a CEOE para acciones contra el cambio climático. Asimismo, se ha aprobado otra a la Asociación Red Cántabra de Desarrollo rural de 70.000 euros para actuaciones de su oficina de Sostenibilidad Rural y se ha autorizado un convenio con el Ayuntamiento de Laredo para el servicio de recogida y transporte de residuos.

En Desarrollo Rural se ha encargado a Tragsa la sustitución de dos cubiertas en las estabulaciones de la finca La Jerrizuela, en Los Corrales de Buelna, por 45.000 euros.

Finalmente, en Salud se ha aprobado una subvención de 100.000 euros a la Asociación de Vecinos de Cueto para las obras de rehabilitación de la cubierta del consultorio médico y se han autorizado tres acuerdos para el suministro de medicamentos a hospitales del Servicio Cántabro de Salud para tratamientos oncológicos, neurológicos, hematológicos y de enfermedades infecciosas y poco frecuentes, que suman casi 100 millones.