Cantabria registra 36,2 grados, a la espera de otro día de calor

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SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria concluye esta jornada de lunes, festivo en Santander donde se ha celebrado la Virgen del Mar, con una máxima de 36,2 grados centígrados, la quinta del país, registrados en la estación meteorológica de la AEMET en el aeropuerto Seve Ballesteros.

La comunidad, que ha pasado también una noche tropical con valores superiores a los 27ºC en Castro Urdiales, se prepara para recibir este martes otro día de altas temperaturas, motivo por el cual estará en aviso amarillo (peligro bajo) por máximas que podrían superar los 34ºC.

Según ha informado la delegación en Cantabria de la AEMET, la región ha registrado temperaturas de unos 14 grados por encima de los valores habituales para un mes de mayo.

Así, Ramales de la Victoria ha llegado a los 35,5ºC; Castro a los 34,8; Torrelavega a los 34,8; San Felices de Buelna a los 34,5; Villacarriedo a los 34 y Los Tojos a los 32,7.

En el sur, donde no había aviso, el mercurio de los termómetros se ha quedado en los 30 grados, como en Cubillo de Ebro (30,3) y Polientes (30,5), ambos en Valderredible. Reinosa no los ha superado, marcando 28,1º, según datos actualizados de la AEMET.

Por otra parte, la agencia ha advertido del peligro extremo de incendios forestales en gran parte de la comunidad por la humedad relativa muy baja, el viento sur y las elevadas temperaturas.