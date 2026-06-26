Cantabria registra cinco muertes asociadas al calor en los últimos cinco días

Playa de Somo, en Ribamontán al Mar. Arenal. Costa. Amanecer. Atardecer. Sol. Calor. Altas temperaturas. Verano. Vacaciones. Turismo. - EUROPA PRESS

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado cinco muertes asociadas al calor en los últimos días, concretamente entre el domingo 21 de junio y el jueves 25, jornadas marcadas por altas temperaturas, inéditas en esta época del año en la región.

Según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, consultados por Europa Press, dos de los fallecidos atribuidos a esta ola de calor se produjeron el jueves 25.

Y los otros tres, el miércoles 24, el martes 23 y el lunes 22, es decir, uno cada día, de acuerdo con el citado organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, y que eleva a 327 las muertes asociadas al calor en toda España, en unas jornadas en las que se han registrado temperaturas extremas en gran parte del país, con valores por encima de los 40 grados.

El sistema MoMo está basado en un modelo de predicción que cruza tres fuentes de datos --el de defunciones diarias, las temperaturas de la Aemet y la población-- y calcula las defunciones atribuibles al exceso o defecto de temperatura, es decir, al calor o al frío.