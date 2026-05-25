Cantabria registra más de 34 grados y Salud pide seguir las recomendaciones e hidratarse

Archivo - Un hombre bebe agua.-ARCHIVO - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria supera este mediodía los 34 grados centígrados y ante el calor la Consejería de Salud ha pedido a los ciudadanos que sigan las recomendaciones y se hidraten, sobre todo en el caso de personas mayores y niños.

Así lo ha manifestado el consejero del área, César Pascual, en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha señalado que, hasta el momento, el calor no se ha notado "especialmente" en las urgencias de los hospitales cántabros, aunque sí ha habido algunos cuadros por falta de hidratación en mayores y niños en Atención Primaria.

Pascual, que ha dicho que no es necesario realizar adaptaciones de los servicios sanitarios por el calor aunque sí ha señalado que se han activado avisos en Potes y la zona sur, ha reiterado la necesidad de cuidarse ante estos episodios de altas temperaturas.

Y es que en esta jornada de lunes --festivo en Santander-- la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo (peligro bajo) por calor en la comunidad.

El consejo ha recomendado no hacer ejercicio intenso en horas centrales, protegerse la cabeza y ponerse ropa de manga larga en el caso de aquellas personas que sean sensibles al calor.

Pascual ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante la celebración de la misa de la Virgen del Mar en Santander.