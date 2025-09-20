Cantabria registra la mayor racha de viento en España: 91 km/h en Coriscao

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado esta medianoche la mayor racha de viento en España al alcanzar los 91 kilómetros por hora en Coriscao, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa.

Además, en la lista de los diez lugares donde se han producido las mayores rachas están incluidas las que se han dado en Cabaña Verónica, también en Picos de Europa, y San Roque de Riomiera. En estos puntos se han registrado pasadas las 00.00 horas los 72 y 71 km/h, respectivamente, lo que los sitúa en el cuarto y quinto puesto.

Asimismo, en San Roque también se ha alcanzado la quinta mayor velocidad de viento en el país, con 46 km/h, siendo la máxima los 59 registrados en Estacas de Bares, en A Coruña, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En cuanto a la temperatura, el calor se ha sentido esta noche en Cantabria que ha dejado máximas por encima de los 25 grados centígrados.

Es el caso de San Felices de Buelna que con 28,8ºC ha marcado la mayor temperatura de la región; seguido de Tama, en Cillorigo de Liébana (28,6), Ramales de la Victoria (28,4), Villacarriedo (28) y Los Tojos, en Bárcena Mayor (26,7).