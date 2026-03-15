Cantabria registra la sexta mínima de España: -6,1 grados en Cabaña Verónica

Archivo - Cabaña Verónica.-ARCHIVO - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo

SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado esta madrugada la sexta temperatura mínima de España, en concreto, los -6,1 grados centígrados que ha alcanzado Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa.

La mínima nacional la ha marcado Cap de Vaquèira, en Lérida, donde el mercurio de los termómetros ha descendido hasta los -11,1ºC. Por contra, la máxima se ha dado en Marbella con 18,1ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Y a nivel regional, junto a Cabaña Verónica ha llegado a valores en negativo Alto Campoo que ha registrado esta noche -2,5ºC. El resto de mínimas autonómicas las han marcado Fuente Dé (0,5ºC), San Roque de Riomiera (1,2ºC) y Reinosa (1,6ºC).

Mientras, las mayores temperaturas se han quedado en el litoral con Castro Urdiales a la cabeza (11ºC), seguido de Santander (10,7ºC) y el aeropuerto Seve Ballesteros (10,4ºC).

Por otra parte, Cabaña Verónica ha registrado además la octava racha de viento más fuerte del país, donde ha soplado pasada la medianoche a 89 kilómetros por hora.