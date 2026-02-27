Cantabria registra tres incendios forestales controlados

Incendio forestal en Cantabria.-ARCHIVO - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra a última hora de este viernes tres incendios forestales controlados --pendientes de confirmar la extinción-- de los 21 que se han producido en las últimas 24 horas, según la última actualización facilitada por el Gobierno autonómico.

En su mayoría han afectado a las comarcas Pas y Pisueña-Miera, siendo el municipio de Vega de Pas el que aglutina el mayor número, con cuatro. En general, los valles centrales vuelven a ser los más afectados.

Una borrasca del oeste ha entrado en la comunidad sobre las 13.00 horas, lo que ha supuesto la llegada de las precipitaciones a toda la región con una duración esperada de 24 horas.

Debido a estas previsiones meteorológicas, el Ejecutivo ha desactivado la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT).

No obstante, la Dirección General de Montes mantiene activo durante el fin de semana, al menos, el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en toda la comunidad autónoma ya que hay previsión de viento sur el domingo y el lunes.