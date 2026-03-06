Cantabria registró 106 ejecuciones hipotecarias en 2025, una menos que un año antes

Archivo - Viviendas, pisos en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró 106 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en 2025, lo que supone una menos que en 2024, cuando hubo 106, según la estadística con datos provisionales publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, Cantabria es la comunidad autónoma con menor número de ejecuciones hipotecarias, por detrás de Navarra (62) y La Rioja (85), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con 16 y 8, respectivamente.

La mayoría de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Cantabria el pasado ejercicio afectaron a personas físicas, con un centenar, a las que se suman seis personas jurídicas.

En cuanto al estado de la vivienda, también el grueso de los casos estuvieron relacionados con construcciones de segunda mano (99) y siete se corresponden con edificaciones nuevas.

Además de las seis viviendas, en 2025 se iniciaron ejecuciones hipotecarias en otras 45 construcciones urbanas y 5 solares, y en 7 fincas rústicas, que elevan el total de procedimientos en Cantabria a 163, frente al medio millar de 2024, lo que supone un aumento de más del 67%.

DATOS TRIMESTRALES

En cuanto al último trimestre de 2025, la región 34 ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas, todas ellas usadas. Son diez más que en el mismo periodo del año anterior, y se trata del mismo dato que Baleares, lo que sitúa a ambas comunidades con el tercer valor más bajo, por delante de La Rioja (33) y Navarra (13).

Los procesos registrados entre octubre y diciembre en Cantabria afectaron a 33 personas físicas y a una jurídica. Además, hubo 15 expedientes más sobre fincas urbanas y uno relacionado con un solar, que suman 50, sin que se contabilizara en esos tres meses ninguno sobre fincas rústicas.

DATOS NACIONALES

En toda España, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 10.850 en 2025, cifra un 21,4% superior a la de 2024 y la más elevada desde 2022, según el INE.

Con este aumento, el mayor desde el año 2021, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales retoman los ascensos después de haber encadenado tres años consecutivos de retrocesos. En 2021 y 2020, las ejecuciones hipotecarias se dispararon un 60,3% y un 41,6%, respectivamente.

Durante el cuarto trimestre de 2025 se registraron 3.460 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, un 67,8% más que en el trimestre anterior y un 34,5% más que en el cuarto trimestre de 2024.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En 2025 se iniciaron 22.879 ejecuciones hipotecarias, un 12,4% más que en 2024. De ellas, 21.578 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 1.301 a fincas rústicas (-8%).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 13,9% en relación a 2024. Dentro de las fincas urbanas, 14.962 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 17,7% más que en 2024, y de ellas 13.069 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 21,7% superior a la de 2024.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas bajaron un 4,4% el año pasado, hasta las 1.893, mientras que las realizadas sobre solares se dispararon un 57,1% y totalizaron 660.