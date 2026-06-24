Cantabria registró 266 demandas de divorcio en el primer trimestre, un 17,4% menos

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SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Cantabria recibieron en el primer trimestre de este año un total de 266 demandas de disolución matrimonial, que suponen un 17,4 por ciento menos respecto al mismo periodo de 2025 --cuando estos procedimientos ascendieron a 322--, según los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El descenso experimentado en la región es más de tres puntos superior al anotado a nivel nacional, donde las disoluciones matrimoniales cayeron un 14,1%.

De acuerdo con el informe, los 266 procedimientos de disolución matrimonial ingresados en la comunidad autónoma representan una tasa de 44,8 demandas por cada 100.000 habitantes en los tres primeros meses del año, dos puntos por encima a la del conjunto de España, que fue del 42,4.

El mayor número de demandas de disolución matrimonial en relación a la población se dio en Navarra (52,4), seguida de Comunidad Valenciana (49,6) e Islas Baleares (49,3), y las menores tasas en Castilla y León (36,1) y País Vasco (36,7).

Además, entre enero y marzo de 2026 se iniciaron en Cantabria 31 procedimientos de modificación de medidas consensuadas en sentencia, frente a los 38 de los mismos meses del ejercicio pasado; y 45 contenciosas, casi la mitad respecto a las 81 de un año antes.

Y en los procesos de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales se presentaron 61 demandas de mutuo acuerdo (cinco menos en la comparativa interanual) y 56 no consensuadas (respecto a las 80 de idéntico periodo de 2025).

Todos estos datos proceden del informe sobre la actividad de los órganos judiciales con competencia en familia que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del CGPJ, y que ese miércoles se ha difundido con información relativa al primer trimestre del año.

DIVORCIOS Y SEPARACIONES

Dentro las disoluciones matrimoniales, el informe distingue entre los divorcios de mutuo acuerdo y los no acordados, las separaciones consensuadas y las no consensuadas, y las nulidades matrimoniales.

En enero, febrero y marzo se registraron en Cantabria 185 demandas de divorcios consensuados (uno más) y 74 no consensuados, un 42,1% menos respecto a los 128 anteriores.

También hubo seis de separaciones de mutuo acuerdo (una menos en este caso) y una no consensuada, frente a las tres contabilizadas un año antes.

En cuanto a las nulidades matrimoniales, los órganos de Cantabria no registraron ninguna, ni en el primer trimestre de este año ni en los mismos meses del pasado.