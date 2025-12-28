Cantabria rehabilitará el almacén de la Feria de la Alubia de Casar de Periedo por 75.900 euros

Cantabria rehabilitará por 75.900 euros el almacén de la Feria de la Alubia de Casar de Periedo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria ha adjudicado por 75.900 euros las obras de rehabilitación del almacén que da servicio a la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo, Fiesta de Interés Turístico Regional del municipio de Cabezón de la Sal, que cada noviembre exalta sus productos locales, en un espacio que exhibirá un potro de herraje tradicional.

El objetivo de la actuación es la puesta en valor del patrimonio etnográfico, contará con un plazo de ejecución de tres meses y correrá a cargo de la empresa Construcciones y Excavaciones Aníbal, S.L., ha informado el Ejecutivo regional.

La obra mejorará un edificio que se utiliza durante el año para almacenar todos los elementos necesarios para la organización organización de esta fiesta.

Además, acondicionará un espacio expositivo para el potro de herraje ubicado en la nave, elemento de interés cultural. De esta forma, instalará un nuevo cerramiento acristalado para proteger y exponer el potro, guardado hasta ahora en el almacén.

Este elemento, que servía para sujetar a los animales y se les pudiera herrar, se encontraba inaccesible para el público. En concreto, se utilizaba antiguamente para inmovilizar bueyes procedentes de las minas de Reocín, lo que le otorga un especial interés etnográfico y cultural.

Por otro lado, el proyecto sustituirá la cubierta del almacén, actualmente de fibrocemento con amianto, material prohibido en Europa desde 2005, por una estructura con dos vigas principales, viguetas, tablero contrachapado, placa impermeabilizante y teja cerámica mixta que garanticen condiciones adecuadas de seguridad y salubridad para la buena conservación de los materiales allí almacenados.

La intervención también adecuará el entorno urbano e instalará señalización turística para mejorar la experiencia de los visitantes.

Con esta licitación, la Consejería de Turismo refuerza la proyección turística de la localidad y apoya su celebración más representativa.

Organizada por la Junta Vecinal de Casar de Periedo, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, la feria cuenta con un mercado acoge hasta 180 puestos de venta de productos agroalimentarios y artesanos. Mediante dos jornadas festivas, se muestra el valor y la trascendencia de los productos tradicionales de la huerta y se recrean diferentes aspectos de la vida rural de antaño.