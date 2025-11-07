Cantabria reitera "una adecuada financiación" e "información precisa" para planificar y proteger a los menores migrantes

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha reiterado "una adecuada financiación" e "información precisa" para llevar a cabo una planificación que permita proteger a los menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias.

Así lo ha señalado este viernes la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, tras la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que ha intervenido por videoconferencia y que ha estado presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Hemos pedido información sobre los criterios que se han tenido en cuenta para determinar el número de menores que tienen que ser trasladados a las comunidades autónomas", ha indicado la consejera, puesto que se desconoce "cómo se ha hecho este cálculo", ha señalado.

También, ha pedido información sobre cómo se van a llevar a cabo los traslados, con el fin de hacer una adecuada planificación y organizar los recursos asistenciales disponibles, ha especificado el Ejecutivo en nota de prensa.

Además del alojamiento, Gómez del Río se ha referido a la necesidad de "saber qué recursos educativos van a precisar, qué prestaciones asistenciales requieren y cuál es su proyecto de vida", información también "necesaria" para los profesionales que van a intervenir en la atención de los menores, ha añadido.

En este sentido, ha criticado "la improvisación del Gobierno de España", con expedientes de traslado de menores que "en el último momento resultan ser mayores de edad".

Durante su intervención, la consejera también ha reclamado la necesidad de fijar unas líneas de actuación que regulen la atención inmediata de los migrantes que declaran ser menores sin tener hechas las pruebas de edad. "Queremos que se establezca un protocolo para saber cómo se protege a estas personas sin saber cuál es su edad y si se tiene que proteger en un recurso específico para menores o mediante otro tipo de dispositivo", ha precisado.

Además, ha recordado que Cantabria está haciendo alegaciones a estos expedientes "porque creemos que este no es el procedimiento adecuado".

En el transcurso del pleno, la consejera ha votado a favor de la retirada del orden del día del punto informativo mediante el cual el Gobierno central "pretendía" reducir el tamaño de los centros de protección de menores.

Sobre este punto, ha aclarado que se incluyó en el orden del día "sin seguir el procedimiento establecido", y ha precisado que el contenido del mismo "representa una invasión de competencias de la comunidad autónoma".