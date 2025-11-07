Cantabria reitera a SEPES la misma oferta que ya rechazó por el polígono La Vega de Reinosa

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la sociedad pública SICAN, ha reiterado a la Entidad Pública de Suelo SEPES la misma oferta que ésta ya rechazó por los 49.000 metros cuadrados de parcelas sin comercializar en el polígono industrial La Vega de Reinosa.

Así lo ha indicado este viernes el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti (PP), al dar cuenta de los presupuestos de su departamento en 2026,

En ellos, según ha indicado, se incluyen 2,2 millones para adquirir a SEPES esas parcelas en el polígono industrial La Vega de Reinosa.

Sin embargo, y aunque hay esa cuantía, Arasti ha indicado que esta misma semana la sociedad pública SICAN ha reiterado la oferta que ya realizó a SEPES por estas parcelas. Ascendía a 1,36 millones y fue rechazada ya en su día por la entidad al entender que era un precio por debajo del coste estimado de la operación, que cifró en 2,1.

Arasti ha explicado que "el problema es que SEPES vende en la comarca de Campoo parcelas a un precio de 50 euros el metro cuadrado y "nadie se las compra" debido a que en el cercano municipio palentino de Aguilar de Campoo se comercializan a 35 euros/m2.

"Si el SEPES vende el terreno, tiene que comercializarlo al mismo precio que lo hace Aguilar de Campoo, a 35 euros/m2", ha afirmado el titular de Industria.

En ese sentido, ha insistido en que el Gobierno de Cantabria tendría que adquirirlo incluso a menos de ese precio para que la suma del gasto de adquisición, más otros gastos adicionales, sume 35 euros el metro cuadrado.

CREE QUE EL PRC ENTENDERÁ LA POSTURA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

La firma de la opción de compra del polígono de La Vega en Reinosa con la sociedad estatal SEPES es una de las cinco condiciones impuestas por el PRC para sentarse a negociar con el PP un posible acuerdo que permita sacar adelante los presupuestos de Cantabria para 2026.

Cuestionado acerca de si el PRC entenderá estas justificaciones, Arasti ha opinado que "esas explicaciones las entiende cualquier español" porque son "muy claras". "Yo estoy seguro de que les parecerán de sentido común y razonables", ha opinado.

El consejero ha señalado que la situación del polígono La Vega les "preocupa". "Si tenemos que comprarlo para poder comercializarlo, lo haremos pero evidentemente a un precio que nos permita comercializar ese polígono", ha insistido.

Y es que ha reiterado "no nos pueden pedir que compremos ese polígono a un precio que no es el de mercado", primero porque "legalmente sería imposible" y, segundo, porque sería "una estupidez, porque en vez de solucionar el problema, lo estaríamos agravando".