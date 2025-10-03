Cantabria saca a información pública el avance del Plan de Puertos y su estudio ambiental estratégico

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el anuncio por el que somete a información pública el avance del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias 2025- 2032 y su estudio ambiental estratégico.

Se trata del instrumento principal que va a canalizar la política de puertos del Ejecutivo cántabro y contiene las previsiones, objetivos y prioridades de actuación para los próximos años, así como los criterios medioambientales y la ordenación de las instalaciones portuarias, ha informado el Gobierno.

El consejero del área, Roberto Media, ha explicado que este plan supondrá una inversión superior a los 30 millones de euros para mejorar la operatividad y la integración de los puertos de Cantabria y para dar respuesta a las demandas planteadas por las cofradías de pescadores.

Este trámite es el paso previo a la redacción final y aprobación provisional del proyecto, que posteriormente se someterá a evaluación ambiental e información pública, análisis técnico y declaración ambiental. A partir de ahí se redactará el proyecto definitivo y se aprobará el plan en Consejo de Gobierno.

El citado avance, junto con su estudio ambiental estratégico, puede descargarse desde el enlace https://intercambio.cantabria.es/index.php/s/KSKAltguEJFmm0Z y también está disponible en la web www.puertosdecantabria.es/procedimientos.

La documentación se podrá consultar durante un plazo 45 días hábiles, contados a partir de este sábado 4, en las oficinas del Servicio de Puertos previa cita a través de los teléfonos 942 209 957 o 942 207 983, en horario de atención al público.

Las alegaciones y observaciones que se formulen se dirigirán a la Dirección General de Aguas y Puertos, se podrán presentar en el Registro Electrónico General así como en los registros u oficinas establecidos por la ley.

Además, el Gobierno ha solicitado informe a un total de 60 entidades y organismos que figuran en el documento de alcance emitido por la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático.