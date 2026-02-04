Cantabria por el Sáhara lanza Vacaciones en Paz 2026 y llama a nuevas familias de acogida

Cartel - CANTABRIA POR EL SÁHARA

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria por el Sáhara ha puesto en marcha la edición 2026 de Vacaciones en Paz, el programa de sensibilización y acogida temporal de menores saharauis durante los meses de verano, que en esta campaña, como objetivo inmediato, busca incorporar tres familias nuevas para dar respuesta a estos niños que ya vienen participando en el programa.

Vacaciones en Paz permite cada verano la llegada de menores saharauis procedentes de los Campamentos de Población Refugiada de Tinduf (Argelia). El programa está coordinado por el Ministerio de Juventud de la RASD, las Delegaciones del Frente Polisario y asociaciones y ONGD solidarias, y se sostiene gracias a la implicación de familias de acogida y voluntarios.

Según ha informado la ONG, la campaña 2026 pone el foco en sumar familias para que el programa siga siendo posible. "Acoger es abrir un espacio seguro y formar parte de una red que sostiene, con impacto directo en el bienestar cotidiano y en la convivencia intercultural", ha señalado al respecto.

Este año, los plazos de inscripción se han adelantado por cambios en los procedimientos internos vinculados al reglamento de extranjería. Por ese motivo, la organización pide a las familias interesadas que contacten con Cantabria por el Sáhara antes del 25 de febrero, para poder iniciar la tramitación a tiempo.

El llamamiento se enmarca "en una realidad que persiste desde hace cinco décadas: exilio y ocupación sin una solución política efectiva. Frente a esa normalización del bloqueo, Vacaciones en Paz es también una forma concreta de sostener derechos con hechos y de mantener la mirada pública donde otros actores prefieren pasar de puntillas", ha explicado.

Dentro del programa, Cantabria por el Sáhara y Moviendo Arena impulsan también la acogida colectiva de menores saharauis con discapacidad en el CIFP La Granja en Heras durante el verano. Esta modalidad requiere una red de apoyo estable y voluntarios para tareas cotidianas, actividades, desplazamientos y cuidados, siempre con coordinación.

Toda la información sobre el programa y las vías de participación se centraliza en la web cantabriaporelsahara.com/vacaciones-en-paz