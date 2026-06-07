Cantabria y Santander fomentan la identidad regional y la cultura tradicional en el Día Infantil

Día Infantil de La Magdalena - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria y Santander celebran este domingo el Día Infantil de La Magdalena que tiene como fin fomentar la identidad regional y la cultura tradicional entre el público infantil, juvenil y familiar.

Declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, alcanza su 48 edición que aúna diferentes actividades en el recinto de la península santanderina que tendrán lugar durante toda la jornada.

Así, el día ha comenzado con la cuarta edición de la marcha en albarcas por las zonas peatonales de la ciudad que organiza la asociación 'El Calcañar' desde el antiguo túnel de Tetuán, pasando por El Sardinero, hasta llegar al recinto de La Magdalena, y el izado de la bandera de Cantabria, que ha estado presidido por la alcaldesa, Gema Igual.

También se ha rendido homenaje a la agrupación de Coros y Danzas de Santander por su 75 aniversario.

Además, como es tradición, se celebra un mercado alimentario cántabro y de artesanía popular y se han programado multitud de actividades infantiles como talleres de creación de ojáncanos de barro y de diseño de gorras, de oficios artesanos, de bolo palma, de puzzles de Cantabria, teatro de títeres, magia, cuentacuentos, hinchables y chocolatada.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado la importancia de que Santander sea punto de referencia para la puesta en valor de la identidad cántabra y la cultura tradicional. Por ello, ha animado a los ciudadanos a que participen en los actos organizados.

Además, en el izado de la bandera también ha estado presente el consejero de Educación, Sergio Silva, quien ha destacado la finalidad de esta jornada dirigida a reivindicar y a acercar la cultura y tradiciones de la comunidad autónoma, además de constituir un punto de encuentro de distintas generaciones en torno a los valores de identidad de la región.

El evento cuenta asimismo con el apoyo del Parlamento autonómico y las consejerías de Desarrollo Rural y de Cultura del Gobierno.

La primera edición del Día Infantil de Cantabria tuvo lugar el 4 de junio de 1978, en La Magdalena, en Santander. Se calcula que acudieron cerca de 80.000 personas, un éxito determinante para adoptar la determinación de realizarlo todos los años coincidiendo con el primer domingo de junio, han indicado tanto el Gobierno como el Ayuntamiento en sendos comunicados.