Cantabria seguirá prestando apoyo psicológico a las personas con cáncer avanzado y a su entorno más cercano

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SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria seguirá prestando apoyo psicológico a las personas con cáncer en estado avanzado y a su entorno más cercano después de que la Fundación Marqués de Valdecilla (FMV) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) hayan reeditado la colaboración que mantienen para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en las unidades de cuidados paliativos

Acompañar, minimizar y canalizar el impacto psicológico que produce una enfermedad como el cáncer, tanto en la persona que lo padece como en su entorno más cercano, es el objetivo de este convenio que este viernes han suscrito el consejero de Salud, César Pascual, en calidad de presidente del patronato de la FMV, y el gerente de la AECC en Cantabria, Nacho Quijano.

Según han indicado ambos, se trata de prestar apoyo, sobre todo, en las unidades de cuidados paliativos, con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes oncológicos.

Gracias a esta colaboración, la AECC coordina la prestación directa de apoyo psicológico a enfermos paliativos oncológicos y sus familias para afrontar, de la mejor manera, la difícil situación por la que están pasando, que muchas veces va acompañada de problemas físicos, emocionales o sociales, ha informado el Gobierno.

Tanto Pascual como Quijano han destacado lo fructíferas que pueden ser este tipo de alianzas para mejorar la atención de las personas con cáncer en un estado avanzado y restar, en la medida de lo posible, el sufrimiento que lleva aparejado.

En este sentido, el consejero ha valorado la experiencia de la AECC en este campo de actuación. La atención psicológica que contempla el acuerdo se lleva a cabo tanto en hospitales como en el domicilio, siempre que, de forma expresa y libre, los pacientes y su entorno se muestren receptivos a la misma.

Además, la ayuda se podrá ampliar a otras áreas si así se considera por ambas partes, en coordinación y colaboración con los equipos de paliativos del sistema sanitario público.

La AECC integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan para prevenir, sensibilizar y acompañar a las personas. Desde sus orígenes sus líneas de trabajo están centradas en la información, prevención, investigación, formación y atención al enfermo y su familia.

Además, la AECC financia proyectos de investigación oncológica que favorezcan un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. En Cantabria, forman parte de la AECC más de 15.000 socios y 80 voluntarios.