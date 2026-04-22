Cantabria seguirá con su "propio" plan de vivienda y cree que el estatal es "una oportunidad perdida"

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

ARGOÑOS, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria "va a seguir" el camino que marca su "propio" plan de vivienda y "no acepta" que se imponga un modelo que "empeore la situación en lugar de afrontarla y solucionarla" como, a su juicio, hace el estatal, al que ve "una oportunidad perdida".

Así lo ha pronosticado la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, a preguntas de la prensa en Argoños, donde ha afirmado que el plan estatal "llega tarde", está "mal concebido" y contiene exigencias "injustas" para las comunidades autónomas.

Buruaga ha destacado que este Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 debía estar operativo el pasado 1 de enero y cree que "difícilmente" se va a poder lanzar este año.

Además, ha censurado que se ha hecho "de espaldas" a las comunidades autónomas, sin atender ni escuchar sus alegaciones, cuando además se incrementa la carga financiera que les corresponde a éstas, que pasa del 30 por ciento del anterior plan al 40%.

En este sentido, ha aclarado que al Gobierno de Cantabria "no le importa" aumentar su aportación a las políticas de vivienda pues, según ha dicho, ya lo ha venido haciendo --un 63% en el presupuesto de 2026, ha destacado--.

Sin embargo, sí ha afeado que esto se plantee cuando el Ejecutivo central reduce su aportación del 70 al 60% en este plan e "invade, y en algunas ocasiones atropella", las competencias de las comunidades y "encima impone" sus políticas "fracasadas".

"En ningún caso es solidaridad y corresponsabilidad, sino que es más bien deslealtad institucional entre administraciones y sobre todo un incumplimiento, que es lo que más me preocupa, con las familias que necesitan y que están esperando soluciones ya", ha opinado.

"OPORTUNIDAD PERDIDA"

La jefa del Ejecutivo cántabro ha lamentado que, "nuevamente", este plan haya sido una "oportunidad perdida" para "avanzar desde el consenso, la unidad en la suma de esfuerzos, energías y recursos en un instrumento que es fundamental para dar solución al principal problema que tienen los españoles".

Y ha insistido en que el problema de la vivienda no se va a solucionar si se sigue por el camino de las "falsas soluciones ideológicas".

"Erre que erre con la delimitación de las zonas tensionadas y la limitación de precios; con la calificación permanente de la vivienda protegida que condena a la desinversión privada, no la estimula, sino todo lo contrario...", ha reprochado.

Continuando con sus críticas, Buruaga ha comentado que el plan estatal contempla "más restricciones, menos incentivos y menos oferta", lo que "en vez de solucionar el problema, lo agravará" como, en su opinión, viene haciendo el Gobierno de España con sus políticas.

"Nosotros desde Cantabria proponemos otra vía; tenemos un plan propio: no más intervencionismo; no más castigo; no más restricciones ni más prohibiciones que retraigan la oferta. Nosotros queremos colaborar, tenemos soluciones que pasan por el lado del incentivo, del estímulo y de políticas positivas que generen vivienda asequible en el mercado y que nos permitan ampliar el parque público de vivienda y ese es el camino por el que vamos a seguir", ha afirmado.

Finalmente, la presidenta ha indicado que el Gobierno de Cantabria "no va a ser complaciente con políticas que, bajo la apariencia de la protección, destruyen la oferta, lo que supone disparar y elevar los precios y condenar a nuestros jóvenes a la política del alquiler indefinido".

"Yo creo que al Gobierno le molesta la España de propietarios y está trabajando para que España no sea un país de propietarios", ha reprochado.

Buruaga ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en Argoños donde ha colocado la primera piedra del futuro polideportivo municipal.