Cantabria, segunda CCAA donde más baja la creación de nuevas empresas en julio, un 7,1%

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue la segunda comunidad autónoma donde más bajó la creación de nuevas empresas en julio en tasa interanual, un 7,1%, solo por delante de Aragón (-10,9%) y en contraposición con el incremento experimentado en el conjunto de España (+11,4%), según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la comunidad, se crearon en el séptimo mes del año 78 sociedades mercantiles y se disolvieron 18, un 20% más.

Para la constitución de las 78 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 8,92 millones de euros, lo que supone un 1917,19% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 18 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Cantabria, 14 lo hicieron voluntariamente; una por fusión con otras sociedades y las tres restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 72,2% en Cantabria en julio, hasta cinco empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó casi 1,06 millones de euros, cifra un 50,6% inferior a la de julio del año anterior.

LA CREACIÓN DE EMPRESAS SUBIÓ UN 16,6% EN 2024

También el INE también ha publicado los datos de creación de empresas en todo 2024, que en el caso de Cantabria ascendieron a 897, un 16,64 por ciento más que el ejercicio anterior.

Para la creación de esas empresas se suscribieron algo más de 22 millones de euros, más del doble que los 10,85 millones del año anterior (+103,5%).

Y en 2024, se disolvieron en la comunidad autónoma un total de 280 empresas, un 2% menos que las que lo hicieron el año anterior (286).

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 11,4% en julio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.902 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007.

Con el ascenso interanual de julio, la creación de empresas acumula cuatro meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo y un 15% en junio.

Para la creación de las 10.902 empresas el pasado mes de julio se suscribieron más de 481 millones de euros, lo que supone un 39,8% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.168 euros, subió un 25,5%.

Murcia (+41,26%) Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

Por su parte, la disolución de empresas subió un 3,6% interanual en el séptimo mes del año, con 1.661 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de julio cerraron sus puertas 54 sociedades.

Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.