Cantabria sigue este domingo en aviso por costeros

Archivo - Dos personas observan el oleaje en el puerto de Santander.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El litoral cántabro permanecerá hasta las 13.00 horas de este domingo, 23 de noviembre, en aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros adversos.

En concreto, la alerta que comenzó a las 22.00 horas del sábado, se prolongará hasta más del mediodía de hoy, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Durante este periodo se prevé en el litoral viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, de fuerza 7, con una probabilidad del 40 al 70 por ciento.

Este nivel de aviso se volverá a activar en la noche del lunes 24, desde la medianoche hasta las 7.00 horas.