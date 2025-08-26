Cantabria sigue sin incendios forestales activos y continúa colaborando en los León

El Gobierno pide a los turistas que no sigan "indicaciones de aplicaciones como Google Maps, que llevan a confusión"

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria sigue, a última hora de la tarde de este martes, sin ningún incendio forestal activo, aunque mantiene la situación de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias para continuar colaborando con Castilla y León en los focos calientes de los incendios que en los últimos días han afectado a zonas limítrofes.

En concreto, en esta jornada el Ejecutivo cántabro ha reforzado el operativo contra incendios forestales de la comunidad vecina con el envío de tres cuadrillas de bomberos forestales (una de mañana y dos de tarde), un agente del Medio Natural y una autobomba para seguir trabajando en la extinción del incendio de Brañosera, en el límite con Cantabria.

Además, cuatro incendios se encuentran controlados en terreno de León, en Somo y Salvorón, colindantes con el municipio de Camaleño, y en Cubil Decan y San Glorio, limítrofes con el municipio de Vega de Liébana, ha informado el Gobierno cántabro.

La Consejería de Presidencia y Seguridad continúa manteniendo en zona el 'buldozer' contratado por este departamento con el que se ha conseguido realizar un cortafuegos en la zona de San Glorio para evitar que el incendio entrase en el pinar y que está también repasando una pista para facilitar el acceso a la zona de Portillo de las Yeguas.

COMARCAS ACTIVADAS Y PETICIÓN DE NO SEGUIR INDICACIONES DE APPS

Este martes se mantienen activadas con el Nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales seis comarcas afectando a la zona sur de la comunidad, Liébana, Valderredible, Nansa, Campoo y Besaya.

En el caso de Liébana, el Ejecutivo destaca que la comarca se encuentra actualmente en una situación de "total normalidad, fuera de peligro" respecto a incendios forestales, y donde se mantiene el habitual desarrollo de la actividad en la zona.

Por último, el Gobierno regional pide a los ciudadanos, especialmente a los visitantes, "no seguir las indicaciones de aplicaciones móviles como Google Maps, que llevan a confusión, sino únicamente fuentes oficiales".