Cantabria sigue mañana en aviso amarillo por viento y oleaje, que el viernes será naranja

Archivo - Una persona hace fotos del oleaje en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria seguirá este jueves, 8 de enero, en aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros adversos, por viento y oleaje en el litoral, y el viernes, día 9, la alerta será naranja (riesgo importante).

Para toda esa jornada se espera viento del Oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinado del Oeste o Noroeste de 5 a 7 metros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultada por Europa Press.

Y del jueves se prevé, hasta las siete de la mañana, viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), y a partir de las siete de la tarde y hasta la medianoche también viento del Oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) ocasionalmente 62 a 74 km/h (fuerza 8) y, además, mar adentro, mar combinado del Noroeste aumentando al final a 4 a 5 metros.