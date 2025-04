Cantabria solicita que la sectorial de Justicia incluya puntos vinculantes sobre la Ley de Eficiencia

SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha solicitado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la inclusión en el orden del día de la Conferencia sectorial de Justicia, que se celebrará el próximo viernes en Barcelona, de tres nuevos puntos que conlleven acuerdos decisorios con carácter vinculante para la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La norma deberá estar implantada en siete partidos judiciales de Cantabria, incluido Torrelavega, antes del próximo 1 de julio, y para el 31 de diciembre de 2025 en el partido judicial de Santander.

Ante la convocatoria del pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia realizada por el Ministerio el pasado viernes 28 de marzo, a las 19.16 horas, cuyo orden del día se limita a establecer un único punto, de carácter meramente informativo, sobre el 'Estado de implantación del Nuevo Modelo Organizativo en el territorio del MPJRC y en las CCAA con competencias transferidas', Urrutia ha solicitado incluir en el orden del día los puntos de carácter decisorio relativos a la aprobación de los modelos de referencia remitidos con la convocatoria, necesarios para el desarrollo de la nueva ley y la incidencia en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita (turno de oficio) de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Controversias.

Además, según ha informado el Gobierno, la consejera cántabra ha considerado necesario incluir en la reunión, con el mismo carácter decisorio, la propuesta de 'Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, por el que se acuerda un marco común en materia de teletrabajo para las comunidades autónomas con competencias transferidas y el territorio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes'.

Por su parte, a título informativo, se ha solicitado también la inclusión de dos puntos más en el orden del día. El primero, sobre la financiación o medidas de compensación económica a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia por los "cuantiosos costes" de la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial.

El segundo, sobre el estado de los proyectos de modificación normativa que está elaborando el Ministerio, en desarrollo de la citada Ley Orgánica y que resulta necesario conocer para la toma de decisiones que permitan la más correcta implantación del nuevo modelo.

La consejera afirmó el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria que la cita del viernes en Barcelona estaba hecha a los "solos efectos informativos y a mayor gloria del ministro", recordando la necesidad de que la Conferencia Sectorial de Justicia "tome decisiones imprescindibles en el foro adecuado para poder implantar con las suficientes garantías el nuevo modelo de oficina judicial".

Urrutia aseveró en el Parlamento que "el señor ministro, a lo que se tenía que dedicar, es a cumplir con la Ley 40/2015 y ser leal, actuar de buena fe y colaborar con las comunidades autónomas, y no hacer lo que está haciendo, que es torpedear en todo lo que puede".

"No nos da documentación, no nos da financiación y no hace más que ponernos palos en las ruedas. Así, no avanzamos, ni el Estado ni las comunidades autónomas", añadió la consejera.