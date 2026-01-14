Archivo - Cantabria somete a información pública el proyecto de Decreto del Consejo de Políticas de Juventud - GOBIERNO DE CANTABRIA/ LARA REVILLA - Archivo

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha iniciado el trámite conjunto de audiencia e información pública del proyecto de Decreto regulador del Consejo de Políticas de Juventud de Cantabria, que tiene como objetivo reforzar la participación juvenil y la coordinación de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población de la comunidad autónoma.

Así lo ha publicado este miércoles el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en un trámite que tiene el fin de dar audiencia a la ciudadanía afectada y recabar aportaciones de personas, entidades y organizaciones interesadas, ha informado el Ejecutivo.

El Consejo de Políticas de Juventud de Cantabria está previsto en el capítulo I del título VI de la Ley de Cantabria 3/2025, de 30 de junio, de Políticas de Juventud de Cantabria.

Tal y como se recoge en la resolución del BOC, el texto completo del proyecto de Decreto puede consultarse en la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, en Santander, en horario de 9.00 a 14.00, así como en el Portal de Transparencia de Cantabria, a través de la dirección http://participacion.cantabria.es/.

El plazo para la presentación de aportaciones será de diez días hábiles, contados a partir de este jueves, 15 de enero.

Las propuestas deberán realizarse por escrito y dirigirse a la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, pudiendo presentarse en el Registro General del Gobierno de Cantabria, en cualquiera de los registros previstos en la normativa o a través del propio Portal de Transparencia.