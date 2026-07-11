Cantabria supera los 30 grados

Archivo - Observatorio Astronómico de Cantabria en Valderredible.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varias localidades de Cantabria superan a primera hora de la tarde de este sábado los 30 grados centígrados, en una jornada en la que el sur de la región y Liébana están en aviso amarillo (peligro bajo) por máximas de 34ºC.

En concreto, lidera la lista de los puntos cántabros donde más calor está haciendo Cubillo de Ebro, en Valderredible, que alcanza los 33ºC.

Le sigue Ramales de la Victoria (32,3ºC); Tama, en Cillorigo de Liébana (32,1ºC); Bárcena Mayor, en Los Tojos (31ºC) y Fuente De, en Camaleño (30,9ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En el litoral las temperaturas son ligeramente más bajas, donde el mercurio de los termómetros llega a los 27 grados en Castro Urdiales, los 28,2 en el aeropuerto Seve Ballesteros, 25,3ºC en Santander y 25,6 en San Vicente de la Barquera.

Debido a estos valores, el Gobierno autonómico ha activado durante este sábado el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en la mayor parte de la comunidad.