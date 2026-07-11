Cantabria pasa una nueva noche tropical, con el Seve Ballesteros a 23 grados

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha pasado este sábado una nueva noche tropical, donde el mercurio de los termómetros no ha bajado de los 20 grados centígrados en varios puntos, como el aeropuerto Seve Ballesteros que ha registrado 23ºC a la medianoche.

El aeródromo lidera el ranking de las máximas regionales de esta noche, seguido de Treto (Bárcena de Cicero) con 22,7 grados y Ramales de la Victoria con 22,3. A nivel nacional, Navalvillar de Pela, en Badajoz, ha sido el lugar donde más calor ha hecho al marcar 30,5 grados.

Y en otros puntos de la geografía cántabra, como en el litoral, han amanecido superando los 20ºC, como es el caso de Castro Urdiales que ya alcanza los 23ºC o Santander los 22,8ºC.

Mientras, en el interior, Torrelavega llega a los 21,5ºC y Villacarriedo a los 19,4ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Todo ello en una jornada en la que la Cantabria del Ebro y Liébana están en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas de 34 grados desde las 13.00 a las 21.00 horas.

Ante estos valores, el Gobierno autonómico ha activado el nivel 2 del operativo de lucha contra incendios forestales en la mayor parte de la comunidad.