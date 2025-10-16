Cantabria tendrá un teléfono de atención al consumidor 24/7 antes de fin de año

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, inaugura el Congreso Nacional de Arbitraje - GOBIERNO DE CANTABRIA

Arasti también anuncia la "inmediata constitución" de los congresos cántabros de Consumo y Comercio

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Comercio, Eduardo Arasti, ha anunciado este jueves que, antes de finalizar el año, el Gobierno autonómico pondrá en marcha un teléfono de atención al consumidor que estará operativo las 24 horas durante todos los días de la semana, en colaboración con la Universidad de Cantabria.

El teléfono permitirá recibir asesoramiento cualquier día del año, a cualquier hora e incluso con envío de formularios por SMS para facilitar la tramitación de reclamaciones, gracias a la aplicación de soluciones de Inteligencia Artificial.

Igualmente, ha avanzado la "inmediata constitución" de los congresos cántabros de Consumo y de Comercio "como espacios de reflexión y participación" que "marcarán un antes y un después" en las políticas públicas a la hora de avanzar hacia un modelo de consumo "responsable, transparente y justo" y un comercio "moderno, digital y competitivo".

Arasti ha realizado estos anuncios durante el acto de inauguración del IX Congreso Nacional del Sistema Arbitral de Consumo que se celebra en el Paraninfo de la Magdalena de Santander.

El titular de Consumo ha manifestado la importancia de celebrar este congreso en Cantabria para "poner en valor" las políticas del Ejecutivo en defensa de los derechos de consumidores y usuarios, así como "para poner el sistema arbitral de consumo como referente de los sistemas gratuitos de resolución de conflictos".

El consejero ha destacado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la protección de los consumidores y la modernización del sector comercial con una serie de iniciativas que está desarrollando su departamento como las campañas de fomento del arbitraje, por una nueva página web, y una estrategia digital que pone en valor las redes sociales de la Consejería con el objetivo de llegar a todos los perfiles de consumidores de la región.

El consejero ha informado que estas campañas de promoción de la Junta Arbitral de Consumo han logrado más de 156.000 impactos en redes sociales; 91.000 reproducciones, y 54.000 interacciones en el vídeo explicativo del sistema arbitral que, teniendo en cuenta la población de Cantabria, son cifras "realmente espectaculares".

Además, la Consejería ha incorporado incentivos económicos en sus convocatorias de ayudas al sector comercial, "premiando a los comercios y a las pymes que se adhieran al sistema arbitral del consumo".

También ha puesto en valor el papel que desempeña la Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, presidida por el profesor de la Universidad de Cantabria (UC) Jorge Tomillo, con 1.929 solicitudes de arbitraje recibidas en 2024, un 19% más que el año anterior, y 155 nuevas adhesiones tramitadas, lo que supone un incremento del 193% respecto al periodo anterior.

Además, ha recordado que Cantabria, fruto de la colaboración entre administración, universidad y asociaciones de consumidores, lidera el uso del sistema arbitral en el sector eléctrico, con la mayor ratio de arbitrajes por cada 1.000 puntos de suministro del Estado.

En el acto inaugural también han participado el concejal de Innovación, Comercio, Mercados y Relaciones Institucionales, Álvaro Lavín, y el secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Andrés Barragán.

También ha asistido, entre otros, el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz.

CONGRESO

El Congreso ha reunido en Santander a los responsables de los municipios españoles para abordar a través de varias ponencias y mesas redondas el reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, con todas sus novedades y primeros resultados.

Para ello, se ha celebrado una mesa redonda sobre las reclamaciones de consumo en el marco del Sistema Arbitral de Consumo, con representantes de la Administración Pública, asociaciones de consumidores y de empresarios, así como una mesa redonda sobre la puesta en común de juntas arbitrales, sus experiencias y buenas prácticas.