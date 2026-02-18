Cantabria, tercera CCAA donde más cayeron los nacimientos en 2025, un 1,31%

Archivo - Varias personas pasean con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue la tercera comunidad donde más cayeron los nacimientos en 2025, un 1,31 por ciento respecto al año anterior, frente a un incremento del 0,99% a nivel nacional, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este tendencia descendente rompe el crecimiento en natalicios que mantuvo a lo largo de todos los meses de 2024, en los que lideró el incremento en el país al igual que en el conjunto del año, que cerró con un aumento del 13,31%.

Durante 2025, hubo en Cantabria 2.973 nacimientos frente a los 3.013 del ejercicio anterior, lo que suponen 40 menos.

De ellos, 227 tuvieron lugar en diciembre, menos de la mitad de los que hubo en el último mes del ejercicio anterior, 489, lo que implica un descenso de casi el 53,6%.

En cuanto a la edad de las madres cántabras, el arco entre los 30 y los 39 años se sitúa como el que más nacimientos sumó en 2025, un total de 2007, de ellos 151 en diciembre, y el de las de entre 40 y 49 años sumó 355, 28 en el último mes.

Por su parte, las madres de 20 a 29 años acumularon en todo el año pasado un total de 577 nacimientos, 46 en diciembre, y las de 15 a 19 un total de 46, de los que 16 fueron en el último mes.

No se produjo el pasado año ningún nacimiento de una madre menor de 15 años y hubo dos de aquellas con más de 50.

CANTABRIA CIERRA 2025 CON MÁS DE 6.200 DEFUNCIONES, UN 2,33% MÁS

Por otro lado, Cantabria registró 6.205 defunciones en 2025, frente a las 6.064 de un año antes, un 2,33% más, el undécimo mayor por comunidades autónomas y menor que el registrado a nivel nacional.

Respecto a 2026, hasta la quinta semana del año (del 26 de enero al 1 de febrero), se han producido en Cantabria 717 defunciones, un 5,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, el segundo mayor descenso del país y por encima del experimentado a nivel nacional (-0,27%).