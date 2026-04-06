Cantabria, tercera CCAA donde más bajó el paro en marzo (-1,73%), con 507 desempleados menos

Archivo - Oficina del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 507 personas en marzo en Cantabria en relación al mes anterior (-1,73%), el tercer mayor descenso porcentual por comunidades autónomas y por encima del experimentado en el conjunto del país (-0,94%), según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De este modo, Cantabria cerró el mes con 28.877 desempleados, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Cantabria (21 veces) mientras que ha subido en cinco ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 784 parados, lo que supone un 2,6% menos, el quinto menor descenso por comunidades autónomas y por debajo de la media nacional (-6,22%).

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 505 menos (-2.25%); Construcción, 28 menos (-1.56%); Agricultura, seis menos (-1.57%); Industria, uno menos (-0.05%), mientras que se incrementó en el colectivo sin empleo anterior, 33 más (+1.27%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (21.977) y el colectivo sin empleo anterior (2.640), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (377), Construcción (1770), Industria (2.113).

En cuanto a sexos, de los 28.877 desempleados registrados en marzo, 17.048 fueron mujeres, 294 menos (-1,7%) y 11.829, hombres, lo que supone un descenso de213 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,8%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con dos parados menos que a cierre del pasado mes (-0,1%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 505 desempleados (-1,87%).

En términos brutos, Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Cataluña y Comunidad Valenciana en donde más cayó, con retrocesos de 8.836, 3.777 y un 2.467, respectivamente.

Y en términos porcentuales, los mayores descensos se han dado en Baleares (-3%); Extremadura (-1,9%) y Cantabria (-1,73%) y la subida más acusada ha sido en Canarias (+0,58%).

De hecho, solo Canarias, País Vasco (+0,17%), la Comunidad de Madrid (+0,12%) y la ciudad autónoma de Melilla (+0,36%) registraron incrementos mensuales en el desempleo.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 13.523 contratos en Cantabria, un 8% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 4.377 fueron contratos indefinidos, cifra un 15,1% superior a la de marzo del año anterior y 9.146, contratos temporales (un 4,9% más).

Del número de contratos registrados en marzo, el 67,63% fue temporal (frente a un 68,6% del mes anterior) y un 32,37%, indefinidos (el mes precedente fue un 31,4%).