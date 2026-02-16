Cantabria, tercera CCAA con los garajes más caros tras subir un 5,3% en 2025

Archivo - Garaje - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de los garajes en venta en Cantabria en diciembre de 2025 se situó en los 17.522 euros, un 5,3 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, la octava mayor subida por comunidades autónomas y por encima de la experimentada a nivel nacional (+1,7%), según Fotocasa.

En términos brutos, la subida anual ha sido de 878 euros ya que han pasado de los 16.664 euros que costaban de media en diciembre de 2024 a los 17.522, lo que convierte a Cantabria en la tercera comunidad con los precios más caros del país, solo por detrás de los de País Vasco (20.635 euros) y Baleares (19.712 euros).

Sin embargo, este estudio revela una ralentización del crecimiento, teniendo en cuenta que la subida de 2024 fue del 15,5%.

Hace una década el precio de los garajes en Cantabria (diciembre de 2015) era de 17.665 euros, 143 más que en el último mes de 2025. Sin embargo, desde entonces no se había vuelto superar la barrera de los 17.000 euros.

LOS GARAJES, MÁS CAROS EN TORRELAVEGA QUE EN SANTANDER

En cuanto a las dos principales ciudades cántabras, el precio de los garajes en Santander asciende a los 19.641 euros, un 7,1% menos que hace un año, si bien en Torrelavega es mayor, alcanzando los 25.227 euros, lo que supone un crecimiento interanual del 3,5%.