Cantabria, tercera CCAA en Matemáticas y cuarta en Lectura y Ciencias, según el informe PISA

Archivo - Imagen de alumnos y un a profesora dando clase en un aula. - PSOE DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID/SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos cántabros de quince años han obtenido resultados por encima de la media europea en Lectura, Matemáticas y Ciencias, según el Informe PISA de la OCDE correspondiente a 2025, que indica que los estudiantes españoles han logrado los peores de la historia en estas competencias.

En concreto, Cantabria es la tercera comunidad autónoma en Matemáticas y también en resolución computacional de problemas, y la cuarta en Lectura y Ciencias, de acuerdo con el documento, que evalúa a los alumnos que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2020.

Conforme al análisis realizado, los estudiantes del conjunto del país están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura, competencia en la que, por comunidades autónomas, los mejores resultados de España se han obtenido en Asturias (471 puntos), seguido de Madrid (469), Castilla y León (466), Cantabria (461), Castilla-La Mancha (461), La Rioja (461) y Aragón (461), todos por encima de la media de la UE (459). Galicia, con 454 puntos, supera el promedio nacional (451) pero no el de la UE, y Extremadura (451) iguala la media española.

Por debajo de la media del país en Lectura se encuentran Murcia (448), Canarias (445), Andalucía (441), Islas Baleares (441), Navarra (441), Comunidad Valenciana (424), País Vasco (419), Ceuta (397) y Melilla (379). Cataluña, excluida de los informes internacionales por su alto porcentaje de exclusiones, ha obtenido 473 puntos.

En Matemáticas, los mejores resultados se han conseguido en la Comunidad de Madrid (477 puntos), seguido de Castilla y León (472), Cantabria (470), Asturias (469) y Galicia (466), todas ellas por encima del promedio de la OCDE y del total de la UE (463).

También se encuentran por encima de la media de España en Matemáticas (457 puntos) los alumnos de Castilla-La Mancha (462), La Rioja (462), Aragón (462), Navarra (462) y País Vasco, mientras que por debajo de la media nacional están los estudiantes de Extremadura (454), Baleares (449), Murcia (447), Canarias (442), Andalucía (442), Comunidad Valenciana (435), Ceuta (405) y Melilla (395). Por su parte, Cataluña ha obtenido 474 puntos en esta materia.

En Ciencias, los alumnos que han obtenido la puntuación más alta de España han sido los de la Comunidad de Madrid (495 puntos). Por encima de la media de la OCDE (482), de la UE (481) y de España (477) también se encuentra Castilla y León (493), Asturias (492), Cantabria (490), Galicia (486), Castilla-La Mancha (485), La Rioja (484) y Aragón (482).

Y por debajo de la puntuación media en Ciencias están Extremadura (473), Navarra (472), Baleares (471), Murcia (470), Canarias (469), Andalucía (462), País Vasco (459), Comunidad Valenciana (450), Ceuta (420) y Melilla (405). Por su parte, Cataluña ha obtenido una puntuación de 502.

La Comunidad de Madrid, con 515 puntos, lidera el rendimiento en resolución computacional de problemas, seguida de Asturias (512), Cantabria (510), Castilla y León (509), Aragón (506), Galicia (505), Castilla-La Mancha (503), La Rioja (500) y Navarra (500).

Por debajo de la media española en resolución computacional de problemas se encuentran el País Vasco (498), Islas Baleares (497), Extremadura (494), Canarias (488), Murcia (485), Andalucía (483), Comunidad Valenciana (474), Ceuta (440) y Melilla (416). Por su parte, Cataluña, excluida del informe internacional por ato porcentaje de alumnado excluido en la prueba, ha obtenido 523 puntos.

En esta edición, la novena en la que se evalúa a los alumnos españoles, han participado en el estudio principal 956 centros educativos y casi 30.000 estudiantes, en una muestra representativa de la población total del alumnado de 15-16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas.